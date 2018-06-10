Трамп захотел приватности с Ким Чен Ыном

Двойники Дональда Трампа и Ким Чен Ына на открытии ресторана в Сингапуре

Президент США Дональд Трамп хочет провести с северокорейским лидером Ким Чен Ыном приватную встречу перед началом их саммита в Сингапуре. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в окружении американского президента.

Отмечается, что Трамп намерен побеседовать с коллегой только в присутствии переводчиков. Лидер США считает, что «в первую же минуту» определит, «произойдет ли что-то позитивное» и серьезно ли настроен Ким Чен Ын относительно денуклеаризации полуострова. Американский президент подчеркивает, что этот момент станет критически важным для заключения договоренностей.

Позже к ним присоединятся другие члены делегаций обеих стран. Сообщается, что на встрече будут присутствовать советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и младшая сестра Ким Чен Ына — Ким Ё Чжон, которая присутствовала на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане.

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Трамп вылетел в Сингапур практически сразу по окончании саммита G7 10 июня. Самолет китайской авиакомпании Air China, на борту которого, предположительно, Ким Чен Ын, также вылетел из Пхеньяна, однако в пути сменил номер рейса и курс.

Саммит лидера КНДР Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом должен состояться в Сингапуре 12 июня. О первоначальной договоренности лидеров двух стран встретиться было объявлено 10 мая, но спустя две недели Трамп сообщил об отмене этого мероприятия. Еще через неделю хозяин Белого дома заявил, что встреча все-таки состоится. Темой переговоров должна стать денуклеаризация Корейского полуострова.

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