Китай придумал способ спасти Ким Чен Ына от смерти

Китай может направить истребители для сопровождения самолета северокорейского лидера Ким Чен Ына, когда тот направится на саммит с президентом США Дональдом Трампом в Сингапур. Об этом сообщил South China Morning Post военный источник в ВВС Южной Кореи.

По его словам, если Китай предоставит эскорт на своей территории, то это будет прямым сигналом для США и Южной Кореи о сильной поддержке властей Северной Кореи. «Сопровождение [главы государства] истребителями — один из наивысших протоколов безопасности, которые могут обеспечить воздушные силы», — добавил собеседник издания.

Газета указывает, что точный маршрут, которым лидер КНДР направится в Сингапур, неизвестен. Однако эксперты полагают, что Ким Чен Ын полетит на саммит именно через китайское воздушное пространство, поскольку это обеспечит ему максимальную безопасность в пути. В то же время отмечается, что за его защищенность в городе-государстве будут отвечать примерно 34 телохранителя.

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СМИ ранее также сообщали, что Ким Чен Ын опасается, что его могут убить по дороге в Сингапур или во время саммита.

Встреча лидеров США и Северной Кореи запланирована на 12 июня в Сингапуре. О первоначальной договоренности Ким Чен Ына и Трампа о переговорах было объявлено 10 мая, но спустя две недели американский лидер сообщил об отмене этого мероприятия. Однако еще через неделю он заявил, что саммит все-таки состоится. Темой должна стать денуклеаризация Корейского полуострова.

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