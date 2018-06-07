Ким Чен Ына заподозрили в страхе быть убитым

Северокорейский лидер Ким Чен Ын опасается, что его могут убить по дороге в Сингапур или во время саммита. Об этом сообщает The Business Insider.

Отмечается, что глава государства давно боится покушений на свою жизнь даже в собственной стране, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника. Еще большее беспокойство лидера вызывает тот факт, что его брат Ким Чен Нам был убит в аэропорту соседней страны — Малайзии.

«В КНДР утверждают, что США придерживаются "враждебной политики" и могут попытаться сменить неугодный режим в Северной Корее таким же способом, как это было в Ливии», — отмечает агентство.

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Сингапур принял эффективные меры для обеспечения безопасности саммита. Определенные районы города перекроют, воздушное движение во время саммита ограничат.

При этом кореевед, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Константин Асмолов усомнился в том, что американцы могут использовать встречу Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа для покушения на лидера КНДР.

«Если бы США пошли на такое, это означало бы радикальное изменение международного миропорядка вообще (...) Уровень недоверия со стороны КНДР, безусловно, есть, и он высок. Сейчас нет стопроцентной вероятности, что саммит состоится, она по-прежнему вертится на уровне 90 процентов, потому что много чего может случиться. Не говоря уже о том, что в США хватает сил, которые вообще выступают против саммита», — пояснил эксперт.

Встреча лидеров США и Северной Кореи запланирована на 12 июня в Сингапуре.

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