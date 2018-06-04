Стали известны подробности подготовки к саммиту Трампа и Ким Чен Ына

Представители Северной Кореи собираются арендовать в Сингапуре автомобили на время встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Straits Times со ссылкой на источник.

Отмечается, что северокорейская делегация ищет автомобили классом не ниже, чем у американского президента. В настоящее время идет поиск подходящего лимузина.

По сведениям издания, американская делегация заранее доставит в Сингапур президентский автопарк, в частности лимузин хозяина Белого дома от компании Cadillac.

Сообщается также, что для проведения переговоров необходимо найти комнату, где было бы несколько дверей. Помещение с одной дверью категорически не подходит, чтобы не возникало ощущение, что один из лидеров ждет другого.

Материалы по теме Порешали вопросы Ким Чен Ын наведался в Южную Корею и отказался от ядерной бомбы

2 июня агентство Reuters сообщило, что Сингапур собирается покрыть часть расходов.

Где конкретно остановится Ким Чен Ын, не уточняется. Известно только, что представителей северокорейской делегации видели около отеля The Fullerton. Ночь в президентском люксе стоит в районе 6 тысяч долларов США. При этом эксперты отмечают, что обычно все исторические встречи в Сингапуре проходят в отеле Shangri-La Hotel.

На двустороннем саммите в Сингапуре должна состояться встреча Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом. О первоначальной договоренности лидеров двух стран встретиться было объявлено 10 мая, но спустя две недели Трамп сообщил об отмене этого мероприятия. Однако еще через неделю хозяин Белого дома заявил, что встреча все-таки состоится. Темой переговоров должна стать денуклеаризация Корейского полуострова.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!