Трамп приберег санкции для Северной Кореи

Президент США Дональд Трамп решил пока не вводить новые санкции в отношении Северной Кореи. Об этом он заявил в четверг, 7 июня, принимая в Белом доме японского премьер-министра Синдзо Абэ, передает Reuters.

«Мы не можем снять санкции. Они чрезвычайно действенны. И я мог бы ввести еще больше, но решил не делать этого сейчас, однако это может произойти», — заявил американский лидер. Он вновь указал, что Вашингтон не приемлет отмену ограничений без денуклеаризации КНДР.

Трамп также сообщил, что его саммит с северокорейским лидером Ким Чен Ыном подготовлен. По его словам, он сам тоже прекрасно готов к встрече и считает, что она будет плодотворной.

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Абэ, в свою очередь, отметил, что надеется на поворотные для всей Северо-Восточной Азии переговоры.

Встреча лидеров США и Северной Кореи запланирована на 12 июня в Сингапуре. О первоначальной договоренности Ким Чен Ына и Трампа о переговорах было объявлено 10 мая, но спустя две недели американский лидер сообщил об отмене этого мероприятия. Однако еще через неделю он заявил, что саммит все-таки состоится. Темой должна стать денуклеаризация Корейского полуострова.

СМИ сообщали, что Ким Чен Ын опасается, что его могут убить по дороге в Сингапур или во время саммита.

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