В Вашингтоне рассказали об «умолявшем на коленях о встрече» Ким Чен Ыне

Юрист из команды президента США Руди Джулиани заявил, что Ким Чен Ын «пал на колени», умоляя о встрече с Дональдом Трампом. Об этом пишет The Wall Street Journal.

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По словам юриста, лидер Северной Кореи пошел на это после того, как Трамп объявил об отмене встречи на высшем уровне. «Ким снова встал на колени, это именно то положение, в которое мы его хотели поставить», — заявил он, добавив, что тем самым США получили преимущество на предстоящем саммите

Джулиани объяснил, что глава Белого дома отменил встречу из-за военных угроз Пхеньяна. «Они заявили, что собираются вступить в ядерную войну с нами, и что собираются победить нас. Мы в ответ заявили, что не собираемся бесседовать в таких условиях», — рассказал он.

О первоначальной договоренности Ким Чен Ына и Трампа о встрече было объявлено 10 мая, но спустя две недели американский лидер сообщил об отмене этого мероприятия. Однако еще через неделю он заявил, что саммит все-таки состоятся. Темой переговоров должна стать денуклеаризация Корейского полуострова.

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