Ким Чен Ын поживет в президентском номере за чужой счет

Организаторы двустороннего саммита США — КНДР, который пройдет 12 июня в Сингапуре, не могут определиться, кто будет платить за проживание лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Об этом со ссылкой на знакомые с ходом переговоров источники сообщает The Washington Post.

По их информации, Пхеньян отказался покрывать расходы на проживание Ким Чен Ына, который намерен остановиться в президентском номере в отеле Fullerton. Ночь в этом номере стоит более шести тысяч долларов (свыше 373 тысяч рублей).

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Соединенные Штаты выразили готовность взять на себя эти расходы, однако выяснилось, что КНДР может воспринять это как оскорбление. В связи с этим американцы рассматривают вопрос о том, чтобы попросить оплатить проживание за Ким Чен Ына принимающую сторону, то есть Сингапур.

The Washington Post напоминает, что северокорейские делегации часто пребывают на международных мероприятиях за чужой счет. Так, издание приводит в пример поездку команды КНДР и художественной группы на Олимпиаду в южнокорейский Пхенчхан. Тогда все расходы в размере 2,6 миллиона долларов, связанные с визитом гостей из Северной Кореи, взял на себя Сеул. На тех же Играх 22 спортсмена из КНДР получили выплаты от Международного олимпийского комитета.

На двустороннем саммите в Сингапуре должна состояться встреча Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом. О первоначальной договоренности лидеров двух стран встретиться было объявлено 10 мая, но спустя две недели Трамп сообщил об отмене этого мероприятия. Однако еще через неделю хозяин Белого дома заявил, что встреча все-таки состоится. Темой переговоров должна стать денуклеаризация Корейского полуострова.

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