Северная Корея потребовала от США «следить за своим языком»

Власти Северной Кореи потребовали от США «следить за своим языком». Об этом говорится в пресс-релизе Центрального телеграфного агентства Кореи, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Пхеньян раскритиковал слова американского конгрессмена, имя которого в сообщении не уточняется, о том, что КНДР является «мировой угрозой», и призывы к «расширению и ужесточению санкций». «Это неуместная болтовня, идущая наперекор мирному течению к диалогу», — говорится в пресс-релизе.

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В нем также отмечаются «закоренелые враждебные отношения» между США и Северной Кореей и взаимное недоверие, которое препятствует развитию мирного диалога.

«Не нужно повторно говорить о том, какой "вклад" внесли грубые слова американских политиков, внушавшие откровенную враждебность и подстрекавшие к войне, в обострение ситуации на Корейском полуострове (...). Следует зарубить на носу, что из-за одного непригодного и несерьезного слова несколько раз изменялась история и перекраивалась карта мира», — отмечает Пхеньян.

30 мая командир Тихоокеанского командования Вооруженных сил США адмирал Харри Харрис, кандидатуру которого президент США Дональд Трамп выдвигал на пост следующего посла в Южной Корее, заявил, что Северная Корея представляет главную опасность для Соединенных Штатов. Его слова передавало CNN.

Саммит президента США Дональда Трампа и председателя КНДР Ким Чен Ына намечен на 12 июня и должен состояться в Сингапуре. Темой встречи должна стать денуклеаризация Корейского полуострова. 29 мая зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль отправился в Нью-Йорк на переговоры по подготовке встречи. Днем ранее делегация из Пхеньяна вылетела в Сингапур для подготовки мероприятия.

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