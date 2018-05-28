«Дворецкий» Ким Чен Ына отправился в Сингапур для подготовки встречи с Трампом

Северокорейская делегация во главе с ближайшим помощником лидера страны Ким Чен Ына отправилась в Сингапур для подготовки проведения саммита с президентом США Дональдом Трапом. Об этом сообщает южнокорейское агентство «Ёнхап».

Делегация прибыла в китайскую столицу Пекин 28 мая и во второй половине дня должна отправиться на место проведения саммита, сообщили источники в дипломатических кругах. По их информации, Ким Чхан Сон, которого в Сеуле называют «дворецким» главы КНДР, должен уладить вопросы, связанные с логистикой и безопасностью.

По словам собеседника агентства, делегация Соединенных Штатов во главе с заместителем начальника штаба Белого дома Джо Хагином отправится в Сингапур через Японию. Стороны встретятся 29 мая.

Трамп 26 мая заявил, что переговоры о встрече на высшем уровне с главой КНДР возобновились, саммит должен состояться, как и планировалось, 12 июня в Сингапуре.

Двумя днями ранее Трамп отказался от запланированной встречи с Ким Чен Ыном. Свое решение он объяснил открытой враждебностью, проявленной лично лидером КНДР в его недавних заявлениях в адрес Вашингтона. Пхеньян выразил сожаление в связи с решением Трампа и сообщил о готовности все же сесть за стол переговоров.

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