Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп объявил об отказе от встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, проведение которой было предварительно запланировано на 12 июня в Сингапуре. Об этом говорится в письме хозяина Белого дома, распространенном американской администрацией в Twitter.

В то же время Трамп отметил, что в будущем будет готов встретиться с северокорейским лидером.

Отказ от проведения саммита президент Соединенных Штатов объяснил открытой враждебностью, проявленной лично Ким Чен Ыном в его недавних заявлениях в адрес Вашингтона. «Эта упущенная возможность — действительно печальный момент в истории», — заключил Трамп.

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24 мая северокорейские власти в присутствии иностранных журналистов взорвали все три действовавшие шахты вместе с наземными постройками на ядерном полигоне Пхунгери. Решение о демонтаже объекта было принято в конце апреля в ходе первого в истории саммита между лидерами КНДР и Южной Кореи. Тогда главы государств подписали совместную декларацию и договорились двигаться в сторону полной денуклеаризации Корейского полуострова.

В мае Вашингтон и Пхеньян обменялись резкими заявлениями, в том числе на высшем уровне. Так, Трамп 18 мая предупредил Ким Чен Ына о возможном повторении «ливийского сценария», если им не удастся договориться. За два дня до этого северокорейская сторона, отмечая стремление США заставить КНДР в одностороннем порядке отказаться от ядерного оружия, заговорила о возможности пересмотреть свое участие в саммите в Сингапуре.

Возмущение со стороны Пхеньяна были вызвано совместными учениями американских и южнокорейских военных, которые начались в середине апреля. Несмотря на протест КНДР, они не были отменены.

О договоренности по вопросу встречи с Ким Чен Ыном Трамп объявил 10 мая. Переговоры по поводу проведения саммита на высшем уровне велись с начала апреля, в рамках подготовки мероприятия Северная Корея выполнила некоторые условия, в частности освободила из тюрьмы троих граждан США.

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