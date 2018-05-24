В Северной Корее взорвали ядерный полигон

На ядерном полигоне Пхунгери в Северной Корее взорваны все три действовавшие шахты вместе с наземными постройками. Об этом в четверг, 24 мая, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

«Институт ядерного оружия КНДР провел церемонию по демонтажу северного ядерного испытательного полигона», — говорится в заявлении, которое было зачитано после демонтажа.

В документе отмечается, что это делается для того, чтобы показать «прозрачность намерений» того, что ядерные испытания не продолжаются.

Как сообщает агентство, в северной шахте полигона прошли пять из шести ядерных испытаний. Изначально там было четыре шахты. Одна из них была использована для проведения первого подземного испытания в октябре 2006 года и вскоре после этого была закрыта.

Северная Корея начала демонтировать сооружения на ядерном полигоне Пхунгери 15 мая. Решение было принято после первого в истории саммита лидеров КНДР и Республики Корея Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина, в ходе которого они договорились двигаться в сторону полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!



