Съемка уничтожения ядерного полигона в КНДР обойдется в 10 тысяч долларов

Власти Северной Кореи потребовали с каждого зарубежного репортера 10 тысяч долларов в качестве визового сбора за возможность освещать демонтаж ядерного полигона в Пунгери. Об этом сообщает The Korea Times со ссылкой на правительство страны.

Торжественная церемония демонтажа должна состояться в период с 23 по 25 мая. Освещать разборку позвали журналистов из США, Китая, России, Великобритании и Южной Кореи. Последние должны быть освобождены от визового сбора, однако знакомые с ситуацией собеседники издания утверждают, что и для них правила могут измениться.

Правительство Северной Кореи также потребовало, чтобы представители СМИ прибыли в посольство страны в Пекине 22 мая в 11 утра по местному времени. Те журналисты, которые оплатят визовый сбор в полной мере, отправятся в северокорейский город Вонсан чартерным рейсом, оттуда до испытательного полигона их доставят на автобусе.

Северная Корея начала демонтировать сооружения на ядерном полигоне Пунгери 15 мая. Это решение было принято после первого в истории саммита лидеров КНДР и Республики Корея Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина, в ходе которого они договорились двигаться в сторону полной денуклеариации Корейского полуострова.

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