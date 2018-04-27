Две Кореи договорились прекратить вражду

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Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин

Лидер КНДР Ким Чен Ын и его южнокорейский коллега Мун Чжэ Ин подписали совместную декларацию и договорились двигаться в сторону полной денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщает Reuters по итогам саммита глав двух государств, прошедшего в демилитаризованной зоне на границе стран.

Обе стороны заявили, что будут добиваться создания «постоянного и прочного» мира на полуострове. Декларация включает обещания продолжить поэтапное сокращение вооружений, прекратить враждебные действия и соблюдать договоренности о ненападении и неприменении вооруженных сил друг против друга и двигаться к заключению соглашения об окончании Корейской войны.

Также предполагается превратить укрепленную границу в зону мира и начать многосторонние переговоры с другими странами. В середине мая стороны планируют провести переговоры на уровне генералов для налаживания контактов и решения вопросов обороны, также ожидается начало переговоров на высшем уровне.

Кроме того Пхеньян и Сеул примут меры для соединения железных дорог. В декларации также прописано, что президент Южной Кореи посетит КНДР осенью 2018 года.

Встреча лидеров двух стран прошла 27 апреля. Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин стали первыми лидерами своих стран, символически побывавшими на территории обеих Корей.

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