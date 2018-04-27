Ким Чен Ын ступил на землю Южной Кореи

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пересек границу в пограничном пункте Пханмунджом. Об этом сообщает агентство Reuters.

До этого он пожал руку президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину и обменялся с ним несколькими репликами. При этом главы государств находились каждый на своей территории.

Северокорейского лидера сопровождает делегация из девяти человек. В сопровождении почетного караула они проследовали к «Дому мира» в демилитаризованной зоне, где в ближайшее время пройдет саммит глав разделенной Кореи.

В течение дня лидеры обсудят вопросы улучшения отношений Севера и Юга, мира и перспектив воссоединения.

Ким Чен Ын стал первым главой КНДР, кто ступил на землю южнее 38-й параллели, разделяющей Корейский полуостров с 1953 года.

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