Ким Чен Ын пообещал не будить президента Южной Кореи ракетными запусками

Лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал, что больше не будет будить президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина ракетными запусками, которые северокорейская сторона обычно проводила ранним утром. Об этом в рассказал пресс-секретарь президента Республики Корея Юн Ён Чхан, передает ТАСС.

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«Ким Чен Ын сказал президенту Муну, что слышал, что тот всегда встает спозаранку из-за ракетных запусков Севера, и пообещал, что больше не будет тревожить его сон», — сказал он.

Также, по его словам, Ким призвал положить конец истории конфронтации на Корейском полуострове и «построить желанный хороший мир». «Давайте чаще встречаться», — передал Юн слова северокорейского лидера, добавив, что ниже 38-й параллели придерживаются аналогичного подхода. От рассказал, что Ким Чен Ын намерен посетить Сеул, Мун Чжэ Ин, в свою очередь, рассказал о желании попасть на священную для северокорейцев гору Пэктусан.

Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон, также присутствующая за столом переговоров, предложила ускорить объединение двух Корей. Ее ремарка, отметил представитель Южной Кореи, «вызвала дружный одобрительный смех у всех присутствующих».

Также на брифинге рассказали, что среди прочих обсуждался вопрос объединения железных дорог двух стран. «Президент Мун отметил, что это внесло бы значительный вклад в экономическое сотрудничество», — пояснил Юн.

Руководители Северной Кореи и Республики Корея 27 апреля обсуждают вопросы улучшения двусторонних отношений, мира и перспектив воссоединения. Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин стали первыми лидерами своих стран, символически побывавшими на территории друг друга.

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