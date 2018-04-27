Ким Чен Ын заявил о готовности выполнить все обязательства по итогам саммита

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о предчувствии «хорошего результата» на переговорах с южнокорейским коллегой Мун Чже Ином и готовности выполнить все обязательства, к которым стороны придут в ходе саммита. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Мы прибыли сюда с ощущением начала новой истории на пути к миру и процветанию. Я уверен, что мы сможем провести конструктивные переговоры, которые приведут к очень хорошим и значимым результатам», — заявил он перед началом межкорейского саммита.

Ким также подчеркнул, что «не желает возврата к прошлому и полон решимости выполнить все обязательства», к которым придут стороны в ходе переговоров.

В свою очередь, Мун Чжэ Ин заявил, что готов вести переговоры «хоть весь день». «Я осознаю степень лежащей на наших плечах ответственности. Я благодарен вам за решимость и мужество, которые вы проявили, приехав на эти переговоры. Так давайте вместе проявим решимость и мужество и принесем мир и процветание на полуостров», — сказал он.

«С этого дня демаркационная линия больше не является символом раздора, она превратилась в символ мира», — резюмировал Мун.

В течение дня лидеры обсудят вопросы улучшения отношений Севера и Юга, мира и перспектив воссоединения.

27 апреля Ким Чен Ын стал первым главой КНДР, кто ступил на землю южнее 38-й параллели, разделяющей Корейский полуостров с 1953 года.

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