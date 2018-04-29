Северная Корея пообещала публично демонтировать ядерный полигон

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе встречи с южнокорейским коллегой Мун Чже Ином пообещал закрыть уничтожить ядерный полигон в Пунгери. Об этом сообщает агентство Ёнхап.

Ким заявил, что процесс демонтажа начнется в мае и будет публичным — на полигон будут приглашены эксперты по безопасности и журналисты. «Некоторые говорят, что оборудование на полигоне не работает, но вы увидите, что оно в хорошем состоянии», — передал слова северокорейского лидера пресс-секретарь Муна Йон Юн-Чан в ходе пресс-конференции по итогам переговоров.

25 апреля китайские СМИ сообщили, что в Северной Корее обрушился находившийся в горах ядерный полигон, поставив соседние с КНДР страны перед опасностью радиационного заражения. По словам одного из исследователей, именно это могло стать причиной заявления северокорейского лидера Ким Чен Ына о заморозке ракетных и ядерных испытаний и закрытии полигона на севере страны.

Ранее сообщалось, что решение заморозить ядерные испытания объясняется желанием Пхеньяна подтвердить свое обещание США о прекращении тестов.

Лидеры КНДР и Республики Корея Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин 27 апреля провели первый в истории саммит на южнокорейской части демилитаризованной зоны. Главы государств подписали совместную декларацию и договорились двигаться в сторону полной денуклеаризации Корейского полуострова.

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