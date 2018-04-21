Ким Чен Ын остановил ядерные испытания

Северная Корея заморозила ракетные и ядерные испытания и объявила о закрытии ядерного полигона на севере страны. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Отмечается, что заявление лидера КНДР Ким Чен Ына объясняется желанием подтвердить свое обещание США прекратить испытания. Решение вступает в силу 21 апреля.

Заморозка ядерных и ракетных испытаний обсуждалась на пленарном заседании центрального комитета правящей партии КНДР.

Ранее, 8 апреля, КНДР сообщила США, что готова к обсуждению вопроса денуклеаризации Корейского полуострова. Вашингтон и Пхеньян проводят секретные переговоры о подготовке встречи между руководителями двух государств. Переговоры курирует бывший директор ЦРУ, выдвинутый на должность госсекретаря США Майк Помпео.

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