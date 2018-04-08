Северная Корея заявила о готовности отказаться от ядерного оружия

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КНДР сообщила США, что готова к обсуждению вопроса денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом со ссылкой на американские источники сообщает Reuters.

Проблему денуклеаризации лидер КНДР Ким Чен Ын готов обсудить в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщалось 7 апреля, Вашингтон и Пхеньян проводят секретные переговоры о подготовке встречи между руководителями двух государств. Переговоры курирует бывший директор ЦРУ, выдвинутый на должность госсекретаря США Майк Помпео. Сообщается, что представители разведслужб уже встречались в третьей стране.

Первые сообщения о планируемой встрече Трампа и Ким Чен Ына появились в начале марта. Тогда южнокорейский чиновник передал президенту США послание от лидера КНДР, в котором содержалось в том числе предложение провести совместную встречу. Белый дом приглашение принял. В ответ Ким Чен Ын заявил, что готов обсудить вопрос денуклеаризации Кореи и отказаться от собственной ядерной программы.

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