Северная Корея назвала условия отказа от ядерного оружия

Пхеньян заявил, что может отказаться от своей ядерной программы в случае, если будет обеспечена безопасность страны от внешних угроз, передает Reuters.

Агентство сообщает, что Север и Юг проведут первый за более чем десять лет межкорейский саммит в конце апреля этого года. Об этом они договорились в ходе визита делегации Совета национальной безопасности Южной Кореи.

Пхеньян также готов провести переговоры с США и обсудить вопрос денуклеаризации полуострова и урегулирования отношений. Об этом журналистам сообщил глава южнокорейской делегации Чхун Ы Ён (Chung Eui-yong) по возвращении из КНДР.

10 февраля стало известно, что северокорейский лидер Ким Чен Ын передал президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину приглашение в Пхеньян. Встреча, предположительно, должна пройти в рамках межкорейского саммита. До этого лидеры стран виделись в 2007 году. Тогда в столицу Северной Кореи приезжал президент Но Му Хен, его встречал отец нынешнего руководителя КНДР — Ким Чен Ир.

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