Северную Корею заподозрили в поставке компонентов химоружия в Сирию

Северная Корея могла поставлять компоненты для химического оружия правительству Сирии. Об этом со ссылкой на неопубликованный отчет экспертов ООН пишет The New York Times во вторник, 27 февраля.

По данным газеты, на сирийскую территорию из КНДР ввозились кислотоустойчивые плитки, клапаны и термометры. Компоненты поставлялись в период с 2012 по 2017 год как минимум 40 раз вместе с партиями груза, о которых ранее известно не было. Они якобы содержали части запрещенных баллистических ракет и материалы, которые могут использоваться как в военных, так и гражданских целях.

Согласно отчету, об этом стало известно после того, как в январе 2017 года задержали два судна с кислотоустойчивыми плитками, направлявшихся в Сирию из Пхеньяна. Поставки осуществлялись сирийской госкомпании Metallic Manufacturing Factory по контракту с северокорейской Korea Mining Development Trading. До этого эксперты из КНДР также посещали территорию объектов, занимающихся разработкой ракетных установок, пишет газета.

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В последние дни страны Запада вновь заподозрили правительство Сирии в применении химического оружия. В частности, появлялись заявления об использовании газа хлорина в Восточной Гуте (пригороде Дамаска), где продолжается операция сирийской армии по ликвидации боевиков. 25 февраля российский Центр по примирению враждующих сторон предупреждал, что в этом районе незаконные вооруженные формирования готовят провокацию с применением химоружия.

Ранее в феврале президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности нанести удар по местам хранения химоружия в Сирии, если случаи его применения будут доказаны.

В октябре 2017 года Государственный департамент США впервые признал использование химического оружия в Сирии различными террористическими группировками.

В Дамаске постоянно заявляют, что армия не применяет запрещенные вещества. В январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химического арсенала Сирии.

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