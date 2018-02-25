Минобороны предупредило о готовящейся химатаке в Сирии

В сирийской Восточной Гуте незаконные вооруженные формирования готовят провокацию с применением химического оружия. Об этом предупреждает Российский Центр по примирению враждующих сторон, передает ТАСС.

Утверждается, что лидеры пяти группировок объединились для того, чтобы обвинить правительственные силы в использовании химического оружия против мирного населения. «В Восточной Гуте "Джабхат Ан-Нусра", "Ахрар аш-Шам" (обе запрещены в России), "Фейлак Ар-Рахман", "Фаджр Аль-Умма" и "Джейш Аль-Ислам" создали единый центр руководства действиями группировок», — отметили в Минобороны.

Помимо этого, боевики продолжают блокировать возможность выхода мирного населения из зон конфликта.

24 февраля Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию об установлении 30-дневного режима прекращения огня на территории Сирии и дальнейшем проведении гуманитарных операций в стране.

23 февраля глава сирийской сети по правам человека Ахмад Казем заявил, что военнослужащие США начали мобилизацию боевиков из различных группировок для отправки в Восточную Гуту под Дамаском, где те должны будут оказать сопротивление сирийским правительственным войскам. Также, по его словам, поддерживающая ряд базирующихся в Восточной Гуте группировок Саудовская Аравия также призвала джихадистов задействовать все силы для противодействия сирийской армии.

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