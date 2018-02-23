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США обвинили в сборе террористов на помощь террористам

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Военнослужащие США начали мобилизацию боевиков из различных группировок для отправки в Восточную Гуту под Дамаском, где те должны будут оказать сопротивление сирийским правительственным войскам. Об этом в пятницу, 23 февраля, сообщил РИА Новости глава сирийской сети по правам человека Ахмад Казем.

«Сейчас США собирает боевиков из ИГ (террористическая организация "Исламское государство", запрещена в России) и прочих, в том числе из Идлиба, и пытается их перебросить в Ат-Танф, для доставки их далее в Восточную Гуту с целью сорвать планы сирийской армии по зачистке данного района от террористов», — сказал Казем.

Он добавил, что поддерживающая ряд базирующихся в Восточной Гуте группировок Саудовская Аравия также призвала джихадистов задействовать все силы для противодействия сирийской армии. Кроме того, боевикам было поручено продолжить «хаотичные обстрелы Дамаска из минометов», отметил Казем.

Ранее в пятницу постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон не исключает военного решения конфликта в Сирии и оставляет за собой право нанесения ударов по силам этой страны. Она подчеркнула, что США сделают все возможное для помощи сирийцам, в отношении которых якобы было применено химическое оружие.

До этого Вашингтон возложил ответственность за «всплеск насилия» в Восточной Гуте на власти Сирии и России. По данным ООН, с начала февраля в этом районе под Дамаском уже погибли 348 мирных жителей, еще 878 были ранены. В Москве подобные обвинения назвали беспочвенными.

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