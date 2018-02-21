В Кремле отреагировали на обвинения США по Восточной Гуте

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обвинения в адрес Москвы в вопросе гибели мирных жителей в результате бомбардировки в сирийской Восточной Гуте. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в среду, 21 февраля.

«Это беспочвенные обвинения. Непонятно, на чем они основываются, каких-то конкретных данных не приводится, и именно таким образом мы оцениваем такие обвинения. Мы с ними не согласны», — сказал Песков.

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Вопрос о том, имеет ли Москва отношение к обстрелам в Восточной Гуте, представитель Кремля переадресовал Минобороны России.

Ранее в среду представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик проинформировал о поступлении сообщений о гибели более 100 человек в результате обстрелов в пригороде Дамаска Восточная Гута за последние два дня. С аналогичным заявлением выступила представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт. Она также высказала мнение, что ответственность за «всплеск насилия» в Восточной Гуте несут власти Сирии и России. «Россия должна прекратить свою поддержку режима [президента Сирии Башара] Асада и его союзников», — цитирует ТАСС представителя Госдепа.

Накануне представитель ЦПВС, генерал-майор Юрий Евтушенко заявил, что обстановка в Восточной Гуте продолжает обостряться. В тот же день появилась информация о том, что российские военные принимают участие в операции сирийской армии по ликвидации боевиков в этом регионе.

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