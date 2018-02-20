Российские самолеты замечены в зоне крупной военной операции в Сирии

Истребитель-бомбардировщик Су-34 и бомбардировщик Су-24М Воздушно-космических сил России были замечены в небе над Восточной Гутой в Сирии. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом ситуации на Ближнем Востоке, и публикует фото самолетов.

Отмечается, что российские военные принимают участие в крупной операции сирийской армии по ликвидации боевиков в этом регионе.

В воскресенье, 18 февраля, войска правительственных сил Сирии начали наносить удары по позициям исламистских группировок в Восточной Гуте под Дамаском. Боевики обстреливают кварталы столицы, передает РИА Новости. По данным агентства, ранения получили более 20 мирных жителей.

В Восточной Гуте обосновались террористы из группировок «Ахрар аш-Шам», «Файлак ар-Рахман», «Хайат Тахрир аш-Шам», «Джейш аль-Ислам».

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