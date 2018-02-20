Турок обвинили в обстреле сирийских войск

Турецкие военные обстреляли правительственные войска после того, как они вошли в Африн. Об этом сообщило во вторник, 20 февраля, сирийское государственное телевидение, передает Reuters.

Как отмечает агентство, поддерживающие Дамаск формирования прибывают в контролируемый курдами регион из Алеппо, чтобы противостоять турецкой атаке.

Ранее 20 февраля стало известно, что сирийские проправительственные войска начали входить в район города Африн, где Турция проводит операцию «Оливковая ветвь» против курдов. Отмечалось, что кадры проезда колонны через контрольно-пропускной пункт показало сирийское гостелевидение.

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За день до этого сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Сирии последствиями в случае оказания поддержки курдам. Анкара также пообещала сирийским правительственным силам начать военные действия, если они войдут в Африн, чтобы поддержать курдские силы, а не очистить от них регион.

Ранее появилась информация о соглашении между курдами и Дамаском, согласно которому правительственные силы Сирии войдут в город, чтобы противостоять турецкой агрессии.

С 20 января Турция проводит в Африне операцию «Оливковая ветвь» против формирований курдов. Анкара считает террористами представителей курдской партии «Демократический союз» (PYD) и ее вооруженных отрядов народной самообороны (YPG).

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