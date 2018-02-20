Сирийская армия пожаловала к курдам вопреки угрозам Турции

Проправительственные сирийские войска начали входить в район города Африн, где Турция проводит операцию против курдов. Об этом сообщает во вторник, 20 февраля, Reuters со ссылкой на ливанское движение «Хезболла».

По его информации, поддерживающие Дамаск формирования прибывают в контролируемый курдами регион из Алеппо. Агентство передает, что кадры проезда колонны через контрольно-пропускной пункт показало сирийское государственное телевидение.

Telegram-канал Directorate 4, занимающийся обзором деятельности террористов, также опубликовал видео колонны правительственных войск, которая готовится войти в Африн.

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19 февраля сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Сирии последствиями в случае оказания поддержки курдам. Анкара также пригрозила сирийским правительственным силам военными действиями, если они войдут в Африн, чтобы поддержать курдские силы, а не очистить от них регион.

До этого появилась информация о соглашении между курдами и Дамаском, согласно которому правительственные силы Сирии войдут в город, чтобы противостоять турецкой агрессии.

С 20 января Турция проводит в Африне операцию «Оливковая ветвь» против формирований курдов. Анкара считает террористами представителей курдской партии «Демократический союз» (PYD) и ее вооруженных отрядов народной самообороны (YPG).

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