Эрдоган предупредил Путина о будущем Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал российскому лидеру Владимиру Путину о последствиях, ждущих Сирию в случае поддержки курдских формирований. Об этом сообщает в понедельник, 19 февраля, телеканал NTV.

По его информации, главы государств обсудили происходящее в сирийском городе Африне и провинции Идлиб во время телефонного разговора. В ходе беседы Эрдоган указал, что операция «Оливковая ветвь» против курдских формирований будет продолжаться по плану. «Если сирийский режим пойдет по такому пути [соглашения с курдами], будут последствия», — добавил он.

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На сайте Кремля между тем опубликовано сообщение о телефонном разговоре Путина и Эрдогана. В нем, в частности, отмечается, что президенты обсудили вопросы дальнейшего укрепления взаимодействия в астанинском формате, а также затронули обстановку на северо-западе Сирии с учетом операции Анкары, однако подобные высказывания турецкого лидера не упоминается.

Ранее 19 февраля турецкая армия начала массированный артиллерийский обстрел Африна, чтобы помешать вводу сирийских правительственных войск в этот район. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу также пригрозил армии Сирии военными действиями, если она поддержит курдов в городе, однако если войска очистят от них регион — то проблемы нет, добавил он.

Турция с 20 января проводит в Африне операцию «Оливковая ветвь» против формирований курдов. Анкара считает террористами представителей курдской партии «Демократический союз» (PYD) и ее вооруженных отрядов народной самообороны (YPG). Эрдоган допускал, что турецкие войска дойдут до Идлиба после взятия под контроль Африна.

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