Турки решили силой не пустить сирийскую армию в Африн

Турецкая армия начала массированный артиллерийский обстрел Африна для того, чтобы помешать вводу сирийских войск в этот район, передает в понедельник, 19 февраля, ливанское онлайн-издание Al-Masdar News.

По сведениям газеты, выстрелы раздаются в городах Харбул, Телль-Рифъат и за их пределами, а также в ряде деревень, расположенных вдоль дороги. Она ведет в Африн с территории, находящейся под контролем сирийской правительственной армии.

Ранее 19 февраля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пригрозил армии Сирии военными действиями в случае, если она поддержит курдские формирования в Африне.

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По словам министра, Анкара не видит проблемы во вводе в город сирийских правительственных войск, если они очистят регион от курдских вооруженных Отрядов народной самообороны (YPG).

18 февраля Reuters сообщало, что курды и Дамаск достигли соглашения, согласно которому правительственные силы Сирии войдут в Африн. Отмечалось, что в ближайшие два дня они должны занять ряд позиций на границе с Турцией, а также в самом городе.

С 20 января Турция проводит в Африне операцию «Оливковая ветвь» против формирований курдов. Анкара считает террористами представителей курдской партии «Демократический союз» (PYD) и YPG.

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