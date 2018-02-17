Курды опровергли информацию о просьбе помощи у сирийцев

Курдские Отряды народной самообороны (YPG) не ведут никаких переговоров с по поводу вступления армии Сирии в город Африн и его окрестности. Об этом порталу Sputnik заявил один из командиров YPG Рожхат Рож.

«Информация о том, что сирийские военные готовятся войти в Африн, не соответствует реальности. Мы не вели переговоры с сирийским правительством на эту тему и никаких договоров, соответственно, не заключали», — подчеркнул Рож.

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24 января сообщалось, что члены YPG поддержали вступление армии Сирии в Африн, где в настоящее время проводит военную операцию Турция. Человек, назвавший себя представителем курдов, заверил, что члены YPG в городе взялись за оружие ради самозащиты, не считают Сирию своим врагом и не собираются создавать собственное государство на территории страны.

С 20 января Турция проводит операцию «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Анкара считает террористами представителей курдской партии «Демократический союз» (PYD) и ее вооруженные Отряды народной самообороны.

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