Курды натерпелись от турок и попросили помощи у Сирии

Члены курдских вооруженных Отрядов народной самообороны (YPG) выступают за вступление армии Сирии в город Африн и его окрестности, где в настоящее время проводит военную операцию Турция. Об этом рассказал Al Mayadeen представитель формирования.

По словам собеседника телеканала, сирийские войска будут ждать в Африне в рамках соглашения между сторонами. Он добавил, что YPG в городе взялись за оружие ради самозащиты: правительство Сирии они врагом не считают и создавать собственное государство на территории страны не намерены.

«Мы просто хотим быть частью политического процесса в Сирии, и наше оружие будет передано правительству после политического урегулирования», — подчеркнул представитель курдов. Он добавил, что YPG никогда не были частью международной коалиции во главе с США и не получали от нее поддержки.

Официального заявления от формирования не было.

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Ранее стало известно, что Анкара намерена расширить свою военную операцию «Оливковая ветвь», направленную против курдов, и вывести ее за пределы Африна. 23 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что операция в городе продолжится, пока не будут уничтожены все курдские формирования. Позднее сообщалось, что были ликвидированы по меньшей мере 260 их членов.

Турция объявила о начале операции «Оливковая ветвь» 20 января. Военным помогают боевики Сирийской свободной армии. Анкара причисляет членов партии «Демократический союз» (PYD) и ее вооруженных Отрядов народной самообороны (YPG) к террористам.

Сирийские власти заявляли, что расценивают любое нападение турецких военных на курдские формирования как акт агрессии и нарушение международного права. Они также обещали сбивать турецкие истребители.

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