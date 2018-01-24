Турция обвинила США в невыполнении обещаний по курдам

Анкара ожидает, что Вашингтон полностью прекратит поддерживать курдов из партии PYD и ее вооруженных отрядов YPG. Об этом в среду, 24 января, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, передает NTV.

По его словам, США ранее обещали, что PYD и YPG покинут позиции в сирийском городе Манбидж. «Они дали много других обещаний, но не сдержали ни одного из них», — добавил Калын.

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Он напомнил, что в ноябре прошлого года американский лидер Дональд Трамп во время телефонного разговора со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что США перестанут поддерживать PYD и YPG после того, боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) перестанут представлять угрозу.

Пресс-секретарь Эрдогана пояснил, что с тех пор прошло уже два месяца, однако «ничего не изменилось».

20 января турецкие власти объявили о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском городе Африн. Турецким военным помогают боевики «Сирийской свободной армии».

Отряды народной самообороны (YPG) и партию «Демократический союз» (PYD) Турция причисляет к террористам.

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