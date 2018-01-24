Названо число убитых коалицией США сирийцев

Коалиция, возглавляемая США, уничтожила во время военных операций в Сирии за последние 40 месяцев 10 900 человек. Такие данные приводит Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека на своем сайте.

По сведениям центра, среди убитых не менее 7396 членов группировки «Исламское государство» (запрещена в России). В числе погибших в провинциях Аль-Хасака, Аль-Ракка, Алеппо, Идлиб и Дейр Эззор 2815 мирных жителей — 655 детей и 481 женщина.

Коалиция во главе с США по борьбе с международным терроризмом создана в сентябре 2014 года. Ее целью изначально была не только борьба с «Исламским государством», но и смена режима в Сирии. В конце 2017 года стало известно, что коалиция отказалась от проведения военных операций на территориях, подконтрольных президенту Арабской Республики Башару Асаду.

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