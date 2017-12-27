Американская коалиция отказалась воевать в подконтрольных властям районах Сирии

Коалиция во главе с США по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) не намерена проводить операции в районах Сирии, подконтрольных властям страны. Об этом заявил заместитель командующего коалицией, британский генерал-майор Феликс Гидни, сообщает РИА Новости.

«Мы продолжим предотвращать конфликты с русскими, но у нас нет никакого намерения работать в районах, которые сейчас удерживаются режимом [Асада]», — сказал он. Генерал также призвал власти Сирии проводить операции против ИГ в подконтрольных им районах страны.

Материалы по теме Они ушли Русские покидают Сирию. Там остаются тысячи террористов, а войне не видно конца

В середине декабря самолеты ВВС США в воздушном пространстве Сирии перехватили российские штурмовики Су-25. Как писала Independent со ссылкой на неназванного американского чиновника, истребители F-22 выпустили несколько ложных тепловых целей, напоминающих сигнальные ракеты, после того, как российские Су-25 нарушили согласованную зону полетов. Ее создавали во избежание непреднамеренных инцидентов. После предупреждения российские самолеты покинули район.

Американские военные выразили обеспокоенность случившимся в ходе переговоров с российской стороной по горячей линии. «Самое большое беспокойство международной коалиции заключается в том, что мы могли бы сбить российский самолет, потому что его действия рассматриваются как угроза для наших воздушных или сухопутных сил», — пояснил официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон.

В Минобороны России заявили, что американский F-22 сам приблизился к паре штурмовиков Су-25 и создавал им помехи, отстреливая тепловые ловушки. В ведомстве отметили, что истребитель покинул район после того, как к нему с задней полусферы приблизился российский Су-35С.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!



