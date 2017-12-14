Американские истребители перехватили российские штурмовики в Сирии

Самолеты ВВС США в воздушном пространстве Сирии перехватили российские штурмовики Су-25. Об этом сообщает The Independent.

По словам неназванного американского чиновника, истребители F-22 ВВС США выпустили несколько ложных тепловых целей, (напоминающих сигнальные ракеты) после того, как российские самолеты Су-25 нарушили согласованную зону полетов, созданную во избежание непреднамеренных инцидентов. После предупреждения российские самолеты покинули данный район.

По словам американских источников, ситуация развивалась несколько минут, так как Су-25 несколько раз нарушали разграничительную линию. Как пишет издание, ранее Центральное командование ВВС США указывало на то, что российские самолеты регулярно вторгаются в зоны. контролируемые американской авиацией.

11 декабря президент России Владимир Путин приказал приступить к выводу российской группировки войск из Сирии. ВКС России начали участвовать в нанесении ударов по террористическим группировкам в Сирии 30 сентября 2015 года по просьбе Дамаска. В марте 2016-го Путин принял решение о выводе большей части группировки в связи с успешным выполнением задач.

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