Путин приказал выводить войска из Сирии

Президент России Владимир Путин отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии. Об этом он заявил во время посещения базы в сирийском Хмеймиме в понедельник, 11 декабря, передает РИА Новости.

«Министру обороны, начальнику Генштаба приказываю приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации», — заявил глава государства.

Путин отметил, что Вооруженные силы России и армия Сирии за два с небольшим года «разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов». «В этой связи мною принято решение: значительная часть российского воинского контингента, находящаяся в Сирийской Арабской Республике, возвращается домой, в Россию», — сказал президент.

Глава государства поблагодарил военных на базе. «Вы с победой возвращаетесь к своим родным очагам, своим близким, родителям, женам, детям, друзьям. Родина ждет вас, друзья. В добрый путь. Благодарю вас за службу», — сказал он. Президент добавил, что «если террористы вновь поднимут голову, то мы нанесем по ним такие удары, которых они пока и не видели».

Материалы по теме Джихад с небес На российскую армию в Сирии обрушили ливень смерти из бомб

Ранее стало известно, что Путина на авиабазе Хмеймим встретили президент Сирии Башар Асад, министр обороны России Сергей Шойгу и командующий российской военной группировкой в САР Сергей Суровикин.

6 декабря начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что «Сирия полностью освобождена от террористов». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что решение о завершении операции будет принимать российский президент.

ВКС России начали участвовать в нанесении ударов по террористическим группировкам в Сирии 30 сентября 2015 года по просьбе Дамаска. В марте 2016-го Путин принял решение о выводе большей части группировки в связи с успешным выполнением задач.