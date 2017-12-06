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Россия объявила о полном освобождении Сирии от ИГ

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Сирия полностью освобождена от террористов «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России). Об этом в среду, 6 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова.

По его словам, войска генерала Хасана Сухела и 5-го добровольческого штурмового корпуса разгромили остатки боевиков в провинции Дейр-эз-Зор и освободили населенные пункты Салихия, Эль-Хрейта, Эль-Катья и Мусалаха. После этого они соединились с правительственными войсками, наступавшими с юга.

«Таким образом, на сегодняшний день территории, подконтрольной ИГ, в Сирии не существует», — констатировал начальник Генштаба.

Как сообщил Герасимов, министр обороны России Сергей Шойгу уже доложил об этом верховному главнокомандующему, президенту Владимиру Путину.

В октябре Шойгу заявил об освобождении от боевиков территории Сирии размером более полумиллиона квадратных километров, что почти в три раза больше территории этой страны. Как объяснили в Минобороны, при подсчете учитывалась площадь гор и ущелий, а также параметры речного дна. В том же месяце Шойгу заявил о скором завершении сирийской кампании.

Россия ведет антитеррористическую операцию в Сирии с сентября 2015 года.

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