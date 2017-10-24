Шойгу доложил о зачистке в Сирии территории размером с три Сирии

Глава Минобороны России Сергей Шойгу, говоря о борьбе с террористами в Сирии, заявил, что площадь в этой стране, освобожденная от боевиков, составляет более полумиллиона квадратных километров. Об этом он сообщил на Филиппинах на совещании министров обороны стран-членов АСЕАН и диалоговых партнеров. Министра процитировал ряд российских информационных агентств, в частности ТАСС.

«Освобождено 998 городов и населенных пунктов, освобожденная площадь составляет 503 тысячи 223 квадратных километра. Ликвидирована большая часть боевиков. Начат процесс восстановления мирной жизни в стране», — отчитался генерал армии.

Согласно данным, которые приводит ООН, общая площадь Сирии составляет 185 180 квадратных километров, что примерно в 2,7 раза меньше цифры, озвученной Шойгу.

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На том же совещании российский министр заявил, что сейчас «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) контролирует менее пяти процентов территории Сирии. «До начала операции Воздушно-космических сил России ИГИЛ контролировала более 70 процентов территории Сирии», — сказал он.

16 октября Шойгу сообщил, что операция против боевиков в Сирии идет к завершению.

Россия ведет антитеррористическую операцию в Сирийской Арабской Республике с сентября 2015 года. В марте 2016-го по приказу верховного главнокомандующего Владимира Путина с территории страны начался вывод основной части российской военной группировки, однако ВКС и флот продолжили наносить удары по боевикам. Помимо этого, службу в Сирии несут подразделения военной полиции.