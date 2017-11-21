Мир
 
Последние новости
Кремль вступился за пожалевшего солдата вермахта школьника
Задержаны двое участников перестрелки в «Москва-Сити»
На iPhone X запустили Windows 95
Избиение зоозащитника наездницей с хлыстом попало на видео
Миллионы автомобилей оказались под угрозой взлома террористами
Россиянам порекомендовали больше работать
Специалисты по радиационной безопасности успокоили москвичей  

В Минобороны увеличившуюся в три раза площадь Сирии объяснили дном

Перейти в «Мою Ленту»

Министерство обороны России при подсчете площади Сирии учитывало рельеф территории, в том числе площадь гор и ущелий, а также параметры речного дна. Таким образом в ведомстве объяснили заявление министра Сергея Шойгу об освобождении в арабском государстве от террористов площади, почти в три раза превышающей официальные данные ООН, сообщает «Говорит Москва» (через некоторое время новость с сайта радиостанции исчезла — прим. «Ленты.ру»).

По данным радиостанции, после подобного заявления главы Минобороны начальник военной кафедры МГИМО Иван Марущак обратился в Генеральный штаб вооруженных сил России за разъяснением. В полученном им официальном ответе ведомства сообщалось, что данные ООН о площади Сирии «не совсем верны». «Точные измерения Министерства обороны России показали, что площадь территории Сирийской Арабской Республики намного больше и составляет 529 708 квадратных километров», — говорится в документе.

В конце октября Шойгу, выступая на совещании министров обороны стран-членов АСЕАН и диалоговых партнеров, заявил, что в Сирии от боевиков освобождено уже более 503 тысяч квадратных километров. При этом, по официальным данным ООН, общая площадь страны составляет около 185 тысяч квадратных километров.

На том же совещании министр заявлял, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) к тому времени контролировали менее пяти процентов территории Сирии. «До начала операции Воздушно-космических сил России ИГИЛ контролировала более 70 процентов территории Сирии», — сказал он.

Ранее во вторник, 21 ноября, президент России Владимир Путин на встрече с президентом Сирии Башаром Асадом выразил надежду, что окончательная точка в борьбе с терроризмом в арабской республике будет поставлена в ближайшее время. При этом президент Ирана Хасан Рухани в эфире телеканала Press TV уже заявил о полном разгроме ИГ в Сирии и Ираке.

Предыстория: Шойгу доложил о зачистке в Сирии территории размером с три Сирии
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Генштабе РФ рассчитали площадь Сирии с учётом рельефа гор и речного дна
Путин заявил о скором завершении военной операции в Сирии
Шойгу доложил о зачистке в Сирии территории размером с три Сирии
Другие материалы рубрики
Мир00:04Сегодня

Моя семья

Легендарный маньяк и его культ кровавых убийц держали в страхе всю Америку
11:26Сегодня

Объявлен полный разгром ИГ

11:04Сегодня

В Индии обрушился горящий завод с рабочими внутри

10:19Сегодня

Вероятный преемник бессменного президента Зимбабве сбежал

Мир00:0210 ноября

Хозяева приехали

Пока одни мигранты торгуют наркотиками и собой, другие зарабатывают миллионы
09:27Сегодня

Меркель нашла выход из крупнейшего со времен Гитлера кризиса

19:5920 ноября

Появились подробности штурма последнего оплота ИГ в Сирии

04:49Сегодня

ВМС Аргентины напали на ложный след пропавшей подлодки

Мир00:0020 ноября

Порошок, приходи

Жадные мексиканцы потеряли доход от марихуаны и завалили Америку героином
06:51Сегодня

Полицейский с ребенком на руках застрелил двух грабителей

16:4320 ноября

Во Франции мусульманам запретят молиться на улицах

02:07Сегодня

ИГ похвасталось захваченным российским танком Т-90

Россия
«Для них история — игрушка с лозунгом "Вперед! На Берлин!"»
Почему школьник из Нового Уренгоя был прав, пожалев солдат вермахта
Разборки на костях
В деле «пьяного мальчика» появились неожиданные подробности, но они все усложняют
Из плоти и стали
Что мы не знаем о ветеранах Афгана и Чечни
Росгидромет заявил о мощном выбросе радиации под Челябинском
Путин заявил о скором завершении военной операции в Сирии
Генпрокуратура проверит учителей рассказавшего о немецких солдатах школьника
В Приморье посетители зоопарка напали на животных
Все материалы
Мир
Моя семья
Легендарный маньяк и его культ кровавых убийц держали в страхе всю Америку
Чарльз МэнсонКонец маньяка: Чарльз Мэнсон умер в тюрьме
Легендарный убийца не дождался великой межрасовой войны
Объявлен полный разгром ИГ
В Индии обрушился горящий завод с рабочими внутри
Порошок, приходи
Жадные мексиканцы потеряли доход от марихуаны и завалили Америку героином
Кровавая ривьера
Франция отстреливает врагов по всему миру, пока никто не видит
Вероятный преемник бессменного президента Зимбабве сбежал
Все материалы
Бывший СССР
«Их было пятеро, я не могла с ними справиться»
Грузины силой увозили девушек в горы и женились на них
Центр Луганска захватили неизвестные вооруженные люди
Турки под Одессой сожгли человека во славу Сатаны
Порошенко рассказал о блуждании украинцев по закоулкам «русского мира»
Задержанный в Минске украинский журналист сознался в шпионаже
Таджиков обяжут слушать книги Рахмона
Россиянин захватил заложников в белорусском банке
Все материалы
Экономика
Давайте качать деньги
Что поможет России отказаться от нефти
Доходы россиян резко сократились
Тоталитарт
Северная Корея научилась торговать диктаторами
В Москве открылась международная выставка «Мебель-2017»
«Калашников» поплывет за зерном
Российские земледельцы пожаловались на слишком хороший урожай
Российскую экономику назвали бесперспективной
Все материалы
Силовые структуры
Дмитрий ЗахарченкоЗаписки миллиардера
Секреты успеха полковника Захарченко
Алексей ШерстобитовЛеша-ликвидатор
Легендарный киллер 90-х стрелял без промаха и оставался загадкой для всех
В кругу друзей: в «Москва-Сити» устроили разборку 90-х
Вечеринку с Лепсом и Меладзе заказала измайловская группировка
Сибирский таксист пять лет насиловал и убивал пассажирок
Задержаны двое участников перестрелки в «Москва-Сити»
Лже-чекисты похитили 10 миллионов рублей в Петербурге
Таджикистан выдал примкнувшего к ИГ бывшего офицера Минобороны России
Все материалы
Наука и техника
Абсолютное возмездие
Россия, США и Китай готовятся к третьей мировой войне
Пробила дно
Планета-пришелец расколола Землю и сдвинула континенты
Голодающие дети в Бузулуке (Самарская губерния), 1921-1922 гг.«Обезумевшие родители отбирали еду у детей»
Советская власть бросила миллионы умирать от голода, но их спасли американцы
В МГУ заинтересовались возбуждением
На iPhone X запустили Windows 95
Ученые оценили вред от выброса радиации на Урале
Работу российского беспилотника в Сирии показали на видео
Все материалы
Спорт
Алексей Швед (слева)Россия без Шведа
Почему лучшему баскетболисту страны не дают сыграть за сборную
Российский баскетболист забросил мяч в кольцо с середины площадки через крышу
Российский лыжник нашел объяснение царапинам на банках с мочой
Украинский футболист отказался верить в поездку сборной на ЧМ в Россию
Аргентинец из хабаровского СКА рассказал об игре в 20-градусный мороз
Завидуйте молча
Невероятные кадры дикой жизни экстремалов
В США за 15 секунд снесли 70-тысячный стадион
Все материалы
Культура
Голливудский синдром
Кого из актрис изнасиловали и сделали звездами: игра «Ленты.ру»
«Любовь — довольно пошлая штука»
Звезда «Жизни Адель» о драйве, страсти и постельных сценах
«Будешь моей женой, или я оторву тебе голову»
Сюжеты скандинавских сказок в одной фразе
Киркоров отказался вступать в «Команду Путина»
Оператор «Игры престолов» и «Шерлока» погиб во время ночных съемок
Николай Караченцов начал лечиться от рака
Натали Портман назвала себя жертвой регулярных домогательств
Все материалы
Интернет и СМИ
Сочный кусь
В чем секрет любви интернета к котам
В сеть утекли пикантные снимки Рианны
Прости, но ты живешь в России
Крупнейшие корпорации заставили выживать в провинциальной глубинке
Девушка крикнула поразительно похоже на Гомера Симпсона и рассмешила соцсети
Бравшего интервью у Путина и Обамы журналиста обвинили в домогательствах
Бузовой позволили устроить бабий бунт на Первом
Полуголые белорусские девицы поманили геймеров в Минск и вызвали ненависть
Все материалы
Ценности
Жизнь с насекомым
Москвич покорит Европу на старом «Жуке»
Для фанатов Гарри Поттера сделали тайные знаки из вермеля
Ношеные кроссовки купили за рекордную сумму
Чехи займутся производством электромобилей
Полный календарь заключили в платиновый корпус
Арабский мальчик купил автомобильный номер за 400 тысяч долларов
Итальянцы представили концепт зооморфной суперъяхты
Все материалы
Путешествия
Сдохнуть можно
Когда ночь в отеле рискует закончиться смертью
Пропавшую «Любовь Орлову» вынесло на пляж в Калифорнии
Горная текучка
Что россияне забыли на Кавказе
Рядом с мостом в Крым появится место для селфи
Ростуризм предупредил об угрозе терактов в ЕС и США в новогодние праздники
Российский бизнесмен разбился в Индии на параплане
Кадыров позвал россиян в Чечню на новогодние праздники
Все материалы
Из жизни
«Девочку из России тут никто не ждет»
История сибирячки, перебравшейся в Нидерланды
Во всем виноват буй
Она мечтала о круизе с секс-рабынями, но потерялась в море с боевой подругой
«Не надо меня спасать»
Звездный путешественник нашел тайное племя головорезов, ввязался в войну и выжил
Индиец с 459 трубочками во рту попал в Книгу рекордов Гиннесса
В Китае родился пятиногий бык
Голая модель сходила в магазин в нарисованной одежде
Эмилио Эстевес в роли Билли КидаМалыш на миллион
Легендарный головорез Дикого Запада передал привет из прошлого
Все материалы
Самые большие шины в мире
Огромные покрышки, которые подойдут даже машине Годзиллы
5 причин, почему мы ненавидим кроссоверы
Объясняем в картинках, почему самые популярные машины в мире никуда не годятся
Audi Q5 против SQ5
Пять причин купить Audi SQ5 вместо обычной Q5 (и одна против)
Кто делает самые эпатажные британские машины
«Рэйнджи», «Астоны» и «Роллс-Ройсы»: лучшие творения ателье Kahn Design
Lincoln освежил внешность кроссоверу MKC
Полностью раскрыт интерьер самого быстрого автомобиля в мире
Начата сборка предсерийных автомобилей проекта «Кортежа»
Все материалы
Ловушка для планктона
Тест: Какой офис идеально вам подходит
«Моя бывшая живет на помойке»
Москвич сделал из жены бомжа, и ему не стыдно
Белый друг
Самые необычные туалеты мира
Это Англия, детка!
Идеальный дом можно выиграть за две тысячи рублей
Берите две
Пять стран, где ипотеку дают под смешной процент
Avito обвинил конкурента в воровстве объявлений
В Канаде построили скворечники для людей
Все материалы