В Минобороны увеличившуюся в три раза площадь Сирии объяснили дном

Министерство обороны России при подсчете площади Сирии учитывало рельеф территории, в том числе площадь гор и ущелий, а также параметры речного дна. Таким образом в ведомстве объяснили заявление министра Сергея Шойгу об освобождении в арабском государстве от террористов площади, почти в три раза превышающей официальные данные ООН, сообщает «Говорит Москва» (через некоторое время новость с сайта радиостанции исчезла — прим. «Ленты.ру»).
По данным радиостанции, после подобного заявления главы Минобороны начальник военной кафедры МГИМО Иван Марущак обратился в Генеральный штаб вооруженных сил России за разъяснением. В полученном им официальном ответе ведомства сообщалось, что данные ООН о площади Сирии «не совсем верны». «Точные измерения Министерства обороны России показали, что площадь территории Сирийской Арабской Республики намного больше и составляет 529 708 квадратных километров», — говорится в документе.
В конце октября Шойгу, выступая на совещании министров обороны стран-членов АСЕАН и диалоговых партнеров, заявил, что в Сирии от боевиков освобождено уже более 503 тысяч квадратных километров. При этом, по официальным данным ООН, общая площадь страны составляет около 185 тысяч квадратных километров.
На том же совещании министр заявлял, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) к тому времени контролировали менее пяти процентов территории Сирии. «До начала операции Воздушно-космических сил России ИГИЛ контролировала более 70 процентов территории Сирии», — сказал он.
Ранее во вторник, 21 ноября, президент России Владимир Путин на встрече с президентом Сирии Башаром Асадом выразил надежду, что окончательная точка в борьбе с терроризмом в арабской республике будет поставлена в ближайшее время. При этом президент Ирана Хасан Рухани в эфире телеканала Press TV уже заявил о полном разгроме ИГ в Сирии и Ираке.