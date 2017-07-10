Мир
 
Последние новости
Додон отверг возможность вступления Молдавии в НАТО
Знаменитостей «окунули» в тарелки с лапшой
Названа доля захвативших планеты-странники звезд
Первый зампред правительства Калмыкии арестован по обвинению в мошенничестве
Лебедев победил Флэнагана и защитил титул чемпиона мира по боксу
Псаки заявила о попадании Трампа в «ловушку Путина»
Роналду определился с клубом на новый сезон
Популярные новости
Псаки заявила о попадании Трампа в «ловушку Путина»
Путин возмутился «борзотой» директора Нижнетагильского завода
Роналду определился с клубом на новый сезон
Парубий потребовал лишить Россию права вето в Совбезе ООН
Лебедев победил Флэнагана и защитил титул чемпиона мира по боксу
Первый зампред правительства Калмыкии арестован по обвинению в мошенничестве
Трамп рассказал о сильном давлении на Путина во время переговоров в Гамбурге

В гости к вам пришел джихад

Куда отправятся боевики ИГ после разгрома в Сирии и Ираке

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Mohamed Al-Sayaghi / Reuters

«Исламское государство» (ИГ) в Сирии и Ираке доживает последние месяцы — лояльные Багдаду формирования при поддержке США почти взяли Мосул, курдско-арабские «Демократические силы Сирии» приступают к осаде Ракки. Между тем освобождение занятых исламистами территорий не положит конец ИГ и его идеологии. «Лента.ру» попыталась предсказать, куда хлынут недобитые джихадисты, изгнанные со священных земель Леванта.

До свидания, Левант

После поражения в Леванте местные джихадисты, скорее всего, уйдут в исламистское подполье или, сложив оружие, вернутся в семьи. Те иностранные радикалы, которые не поедут домой, опасаясь судебного преследования, вероятно, отправятся сражаться за создание халифата в другом месте.

«Боевики ИГ не развязывают войны, а приходят туда, где рухнула государственность и зашкаливает уровень политического насилия», — говорит руководитель Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, эксперт клуба «Валдай» Василий Кузнецов. Соответственно, из Сирии и Ирака джихадисты устремятся туда, где либо уже идет война, либо для нее сложились все предпосылки.

Ливийский фронт

После свержения Муаммара Каддафи в 2011-м Ливия погрузилась в хаос и безвластие, чем не преминули воспользоваться главари ИГ. Первые представители группировки прибыли в страну в сентябре 2014 года: им удалось уговорить местных исламистов присягнуть «халифу» Абу Бакру аль-Багдади. Два месяца спустя Ливию поделили на вилаяты.

В начале 2015-го ИГ присягнули исламисты прибрежного города Сирт: планировалось, что оттуда «халифат» будет расползаться по всей Северной Африке. В декабре 2016-го при поддержке США джихадистов из Сирта выбили. Но радикальное подполье никуда не делось.

Сейчас в государстве двоевластие: между собой борются признанное мировым сообществом «правительство национального единства» в Триполи и Палата представителей Ливии, заседающая в Тобруке. Постоянные теракты — например, в результате нападения на авиабазу в мае погибли более 140 человек. В условиях отсутствия центральной власти и продолжающихся конфликтов Ливия выглядит очень привлекательной для ИГ.

Между неверными и неверными

Еще одна страна, раздираемая противоречиями, — Йемен. Гражданская война между хоуситами (повстанцами-шиитами) и формальными властями, сражающимися при поддержке Саудовской Аравии, продолжается с 2015 года.

За это время силу набрала суннитская террористическая группировка «Аль-Каида на Аравийском полуострове».

Для радикальных исламистов Йемен — идеальное поле боя: с одной стороны — ненавистные «рафидиты»-шииты, с другой — «муртады»-саудиты, хранители двух святейших для мусульман мечетей, не соответствующие, однако, высоким моральным нормам ислама. И все это дополняется полным безвластием.

Бегство в Йемен — хорошее решение в глазах джихадистов, однако есть одно препятствие: «Аль-Каида» и ИГ — злейшие враги. Потерпевших крах приспешников Аль-Багдади алькаидовцы с распростертыми объятиями не ждут. В свою очередь, игиловцы из западных стран в интервью профессорам канадского университета Уотерлу прямо заявили: мириться с конкурентами по джихаду они не намерены. Во всяком случае пока.

Около джихада

«Знайте: отныне мы не ваши граждане, мы освободили себя от вас. С дозволения Аллаха и Его помощью мы обрушимся на вас такой военной мощью, которой вы не в силах противостоять. Таково данное нам обещание Аллаха», — говорит на смеси малайского и арабского боевик в окружении подростков в камуфляже. В руках у него и у подростков малайзийские паспорта. Он обещает, что мусульмане свергнут всех властителей и все правительства, если те не будут следовать шариату, и называет конкретных адресатов послания — власти Малайзии и Индонезии.

Затем боевик бросает паспорт на землю. Подростки делают то же самое. Один из них произносит: «Во имя Аллаха» и поджигает кучу документов под ликование собратьев. Следующие кадры демонстрируют детей в традиционных для региона головных уборах сонгкок — они молятся, а затем тренируются в стрельбе из полуавтоматических пистолетов.

Такой ролик ИГ опубликовало 5 июля в социальных сетях. Власти Малайзии и Индонезии сочли это объявлением войны. Впрочем, это не первая акция джихадистов в регионе: в Юго-Восточной Азии постепенно разворачиваются бои с исламистами.

В январе 2016-го джихадисты нанесли удар по Джакарте — в результате нескольких взрывов и перестрелки в городе погибли четыре человека, 24 получили ранения. В мае 2017-го из-за схожего теракта погибли еще трое. В обоих случаях ответственность на себя взяли связанные с ИГ группировки.

Индонезия — страна с самым большим мусульманским населением в мире, и попытка поднять тут правоверных на джихад, на первый взгляд, выглядит оправданной.

У ИГ есть успехи — главнокомандующий армии Индонезии Гатот Нурмантьо констатировал: «спящие ячейки» джихадистов сформированы почти в каждой провинции страны, и они только ждут приказа, чтобы атаковать.

Основное препятствие на пути исламистов — господствующая в стране идеология «Панча Сила», провозглашенная незадолго до обретения независимости. Она предусматривает веру в единого Бога, демократию, социальную справедливость и единство в многообразии.

«Панча Сила» приносит свои плоды: в Сирию уехали около всего 700 граждан Индонезии. Для сравнения: обладателей французских паспортов под знаменами халифата — 1700, россиян — 2400, тунисцев — 6000. Крупнейшая исламская организация «Нахдатул Улама», работающая в Индонезии, тоже учит последователей Пророка умеренности и сдержанности.

Пока Джакарте удается противодействовать влиянию джихадистов, но смогут ли власти справиться с наплывом опытных военачальников и проповедников ИГ — большой вопрос. Тем более что эксперты констатируют: самое населенное мусульманское государство становится все более религиозным. Свидетельство тому — приговор Ахоку, мэру-христианину Джакарты, отправленному за решетку за оскорбление ислама.

«Чиход» по-таджикски

Из постсоветских стран Средней Азии в новостях про исламистов чаще всего мелькает Таджикистан, возглавляющий рейтинг поставщиков террористов-смертников для ИГ. В 2016 году почти 30 таджиков подорвались на «истишхад-мобилях» джихадистов, но внутри страны власти пока удерживают ситуацию под контролем.

Как указывает Global Risk Insights, основная проблема местных мусульман — борьба государства с открытыми проявлениями религиозности.

Власти боятся радикализации и потому принимают жесткие меры — в Таджикистане закрыли сотни нелицензированных молельных домов, запретили исламскую одежду в школах и на рабочих местах (закрыв 160 магазинов исламской одежды) и запретили гражданам младше 18 лет посещать мечети. Бывали и показательные акции — в 2015-м, например, публично побрили 13 тысяч бородачей.

Душанбе загоняет всех без исключения исламистов в подполье — Партия исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ), активно действовавшая на политической арене страны с 1993 года, в 2014-м была запрещена, а год спустя объявлена террористической организацией.

«Когда ПИВТ была частью власти, одной из ее основных задач было убеждать людей не идти на поводу радикалов. Как только ее запретили, произошел резкий всплеск числа таджиков, присоединяющихся к джихадистам, в том числе среди студентов. Однажды к боевикам примкнули сразу 40 жителей одной из деревень», — отмечает Софи Рош, профессор Гейдельбергского университета.

Самый яркий пример — бывший командир таджикского ОМОНа Гулмурод Халимов. Он сбежал в Сирию, призвал сограждан последовать его примеру, сославшись на запрет мужчинам носить бороды, а женщинам хиджаб, и стал «министром войны» ИГ.

Ситуацию усугубляет и замедлившийся экономический рост, рискующий поставить многих таджиков на грань нищеты, и географическое положение страны — Таджикистан граничит с Афганистаном и китайским Синцзян-Уйгурским автономным районом, известным своим исламистским подпольем.

Противоядие или смерть

После освобождения захваченных ИГ земель в Сирии и Ираке идея «Исламского государства» не умрет — джихадисты продолжат искать уязвимые регионы планеты, чтобы взорвать ситуацию и провозгласить очередной вилаят. И если страны, где войны уже идут — те же Ливия или Йемен — практически гарантированно станут жертвами нашествия иноземных исламистов, то у правителей других мусульманских государств еще есть время попытаться политическими средствами избавить себя от перспективы узреть черное знамя джихада из окна собственного президентского дворца.

Деятельность террористических группировок «Исламское государство» и «Аль-Каида» запрещена на территории России

Алексей Наумов

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Более 140 человек погибли в результате нападения на авиабазу в Ливии
Бывший командир таджикского ОМОНа стал «министром войны» ИГ
Командира таджикского ОМОН обнаружили в рядах ИГ
Губернатор Джакарты получил два года тюрьмы за богохульство
Другие материалы рубрики
Мир00:04 8 июля

Уже не торт

Японцы хотят жениться, но не делают этого
18:01 9 июля

В зоне наводнения в Китае оказались 12 миллионов жителей

16:24 9 июля

Трамп заявил об отсутствии разговора о санкциях с Путиным

18:18 9 июля

Трамп рассказал о сильном давлении на Путина во время переговоров в Гамбурге

Мир00:01 5 июля
Афганские беженцы в Германии

Погостили и хватит

Европейские страны высылают мигрантов обратно
16:46 9 июля

Тиллерсон напомнил Порошенко о выделенной на решение кризиса в Донбассе сумме

17:59 8 июля

Российский лидер рассказал о позиции США по Сирии и будущем Асада

17:07 9 июля

Ирак заявил об освобождении Мосула от ИГ

Мир00:02 6 июля
Дональд Трамп с перевернутым флагом ЛГБТ-сообщества на одном из предвыборных мероприятий

Удар по радуге

Антииммигрантский указ Трампа стал угрозой для геев из мусульманских стран
15:40 9 июля

Порошенко обсудил с Тиллерсоном условия снятия санкций с России

16:25 8 июля

Арестованного в Италии чеченца заподозрили в подготовке терактов в Бельгии

15:54 9 июля

В результате беспорядков в Гамбурге пострадали около 500 полицейских

Россия
Страсти и подвиги отца Валерия
Зачем успешный бизнесмен сменил костюм на рясу и уехал в глухую тверскую деревню
Игорь ПушкаревПридержали бурю
Чем угольная пыль и арестованный владивостокский мэр грозят губернатору Приморья
Chinese President Xi Jinping, Russian President Vladimir Putin and Turkish President Recep Tayyip Erdogan pose for a family photo at the G20 leaders summit in Hamburg, Germany July 7, 2017. REUTERS/Wolfgang Rattay«Это один из прорывов»
Как Путин оценил совместную работу с Трампом
Сокращение числа участников акций Навального объяснили разочарованием граждан
В Москве задержали 70 волонтеров штаба Навального
Путин отказался кататься на неготовом лимузине проекта «Кортеж»
Путин в шутку пообещал отомстить Белому дому за американских журналистов
Все материалы
Мир
Уже не торт
Японцы хотят жениться, но не делают этого
Тимофей Бордачев: Как иметь дело с Трампом?
С какими установками Россия должна выходить на переговоры с Западом
Афганские беженцы в ГерманииПогостили и хватит
Европейские страны высылают мигрантов обратно
Добро пожаловать в ад
Антиглобалисты встретили саммит G20 в Гамбурге массовыми беспорядками
В зоне наводнения в Китае оказались 12 миллионов жителей
Трамп рассказал о сильном давлении на Путина во время переговоров в Гамбурге
Дональд Трамп с перевернутым флагом ЛГБТ-сообщества на одном из предвыборных мероприятийУдар по радуге
Антииммигрантский указ Трампа стал угрозой для геев из мусульманских стран
Все материалы
Бывший СССР
Бронзовый век
Решатся ли власти Эстонии снести памятник советским воинам в Тарту
Восставшие из Рады
Почему Генпрокуратура Украины хочет массово лишать депутатов неприкосновенности
Дело о «советской агрессии»
Почему Литва обвиняет россиян в вильнюсских беспорядках 1991 года
США напомнили Украине о необходимости проведения антикоррупционных реформ
Порошенко назвал сроки встречи лидеров «нормандской четверки»
Дюжев стал 999-м российским артистом в базе сайта «Миротворец»
Климкин подарил генсеку ООН вышиванку
Все материалы
Финансы
Ренессанс не наступит
Как цепляется за жизнь старейший банк мира
стреча президента РФ В.Путина и председателя КНР С.Цзиньпина в Москве Описание: Россия. Москва. 4 июля 2017. Вице-премьеры РФ Аркадий Дворкович, Дмитрий Рогозин, первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева направо) на церемонии награждения председателя КНР Си Цзиньпина орденом Святого апостола Андрея Первозванного в Кремле. Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Автор: Климентьев Михаил Credit: Михаил Климентьев/ТАССКовчег с ротацией
Ралли вице-премьеров: как руководители правительства пережидают ненастье
Антон СилуановОбъединяй и властвуй
Как правительство растратит деньги будущих пенсионеров
В ОПЕК отчитались о перевыполненных обязательствах по сокращению добычи нефти
Греция получит от ЕС 8,5 миллиарда евро финансовой помощи
Путин назвал очевидным выход экономики России из рецессии
Доходы России от экспорта нефти выросли в полтора раза
Все материалы
Бизнес
Пыль в глаза
Почему экспорт угля в порту Находки стал синонимом экологической катастрофы
Больше чем кролики
О том, как под Брянском решили разводить французских кроликов
Рынок на подпорках
Как работают новые программы господдержки автоотрасли
ФАС одобрила присоединение «Техносилы» к «Эльдорадо»
Путин заявил о важности «Северного потока-2» для Европы
Назначен новый руководитель «Почты России»
Лидеры «Большой двадцатки» договорились оставить рынки открытыми
Все материалы
Силовые структуры
Истребители с Центральной-Угловой
Один из старейших авиаполков России осваивает новую технику
ЗРК Patriot на учениях на Тайване, июль 2006 годаВосемь батарей за восемь миллиардов
Зачем Польше американские зенитные комплексы
По стопам Эйса Вентуры
Частный детектив — о специфике поиска пропавших животных
Волк напал на трехлетнего ребенка в зоопарке Барнаула
Источник сообщил о поломке китайского эсминца в Индийском океане
Власти США приговорили хакера из России к девяти годам тюрьмы
Китай прекратил контакты с КНДР по военной линии
Все материалы
Наука и техника
Откуда не ждали
Apple готовит замену iPhone
Полная дичь
Захватывающе прекрасные и вызывающе ужасные снимки дикой природы
Бунт молодых
Как студенческие протесты стали прологом русской революции
Фотограф снял Юпитер на Game Boy
Доказана польза шоколада для мозга человека
Жертвы обстоятельств
Что заставляло обычных немцев безжалостно истреблять другие народы
Первую клонированную ГМО-собаку вывели в Китае
Все материалы
Спорт
December 30, 2016; Las Vegas, NV, USA; Amanda Nunes celebrates her TKO victory and championship retention against Ronda Rousey during UFC 207 at T-Mobile Arena. Mandatory Credit: Mark J. Rebilas-USA TODAY SportsЗаметный перевес
Почему был отменен главный бой UFC 213
Первым делом самолеты
Самые яркие кадры прошедшего в Будапеште Red Bull Air Race
Лебедев победил Флэнагана и защитил титул чемпиона мира по боксу
Роналду определился с клубом на новый сезон
Чемпион «Формулы-1» назвал Квята коллекционером аварий
Серебряный призер «Джиро Д'Италия» сменил пол
Гарри КаспаровКороль или пешка
Почему оппозиционер Каспаров решил вернуться в большие шахматы
Все материалы
Культура
Илья ГлазуновБыл глазу нов
Как художник Илья Глазунов стал национальной гордостью России
Николай Мухин. Поцелуй Иуды«Я убил Его»
Амос Оз оправдал предательство Иуды
Кавалер всех орденов
Умер российский художник Илья Глазунов
Президентом «Нашествия» избран Шнуров
Дочь Ильи Глазунова назвала дату и место похорон художника
Художник Илья Глазунов умер в возрасте 87 лет
Дочь Ильи Глазунова назвала причину его смерти
Все материалы
Интернет и СМИ
«Это самый халяль»
Кто разводит бычков на мясном аналоге биткоина
Ушли по-темному
Создатели крупнейшего рынка наркотиков в Tor исчезли с деньгами клиентов
«Понимание сложных мемасов растет»
Создатель MDK о культуре мемов, войне с православными и любви подростков к Tor
Медведев поручил создать портал с данными обо всех россиянах
Нескольких немецких журналистов лишили аккредитации на саммите G20
Дожди заставили Москву и Петербург запастись свитерами и полюбить доставку еды
Трамп оценил первый день саммита G20 и выложил фотоподборку
Все материалы
Ценности
Бриллиантовое лето
Чем соблазняют состоятельных женщин ведущие ювелирные дома
Обе хороши
Шокирующая новая мода на Неделе haute couture в Париже
Dior выпустил украшения в честь версальских садов
Boss показал очередную капсульную коллекцию Джейсона Ву
MGSM и Diadora оденут мужчин в серебристые треники
Рианна обует интернет-пользователей
Azzedine Alaïa одел моделей в леопардовые сапоги-чулки
Все материалы
Путешествия
Жить по-сибирски
Почему обязательно нужно хотя бы раз побывать в Новосибирске
Центр Азии
Почему нужно хотя бы раз побывать в Гонконге — самом удивительном городе Китая
Боже, храни Эфиопию
Почему самая христианская страна Африки — лучшее направление для туристов
Пассажир-каратист побил таможенника в нью-йоркском аэропорту
Соглашение об отмене виз между Россией и Самоа вступило в силу
Глава Ростуризма позвал украинцев на отдых в Крым
Немецких туристов в Испании назвали отбросами
Все материалы
Из жизни
Побег из гарема
Она не захотела быть одиннадцатой женой арабского магната и добилась успеха сама
Момент смертельного падения акробата с 30-метровой высоты попал на видео
В общем, я ее люблю
Как добились совершенства обладательницы идеальных пятых точек
Дрон с кусачками помог преступнику в США сбежать из тюрьмы
Робот-официант в платье вызвал ажиотаж в пакистанской пиццерии
Найди клад сумасшедшего миллионера
Сокровище ждет своего героя, но двое смельчаков уже погибли
Столетняя американка сообщила секрет долгой жизни
Все материалы
Машины, которым пора вернуться в РФ
Эти девять автомобилей просто обязаны появиться в России вслед за Nissan Juke
Тест-драйв новой Mazda CX-5
Как инженеры Mazda научили новый CX-5 ездить по плохим дорогам лучше конкурентов
Новейший истребитель России Су-30СМ и спорткупе Infiniti
Машины, на которых вы не прокатитесь. Специальный выпуск
Детские машины, которым позавидуют взрослые
Самые крутые тюнинг-машинки для будущих водителей
«УАЗ» позовет в сервис всех покупателей «Патриота» за последние три года
Самым продаваемым автомобилем в России стала Lada
Ferrari решилась на выпуск кроссовера
Все материалы
«Я ничего не делаю, и мне это нравится»
Откровения москвички, которая сдает жилье и принципиально не работает
Зарыться в песок
Купить квартиру на море теперь можно за миллион рублей и дешевле
Входят и выходят
Самые известные, необычные и дорогие бордели мира
Эксперты назвали минимальную стоимость ремонта квартиры в Москве
У вас упало
Что на самом деле происходит с ценами на квартиры в Москве
Американские студенты построили для бездомных жилье из мусора
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы