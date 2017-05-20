Более 140 человек погибли в результате нападения на авиабазу в Ливии

В результате атаки на авиабазу у города Брак Аль-Шати на юге Ливии погиб 141 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Ливийской национальной армии Ахмеда аль-Миcмари.

Он заявил, что из 141 погибшего 103 оказались военнослужащими. Аль-Миcмари отметил, что среди жертв есть и мирные жители, которые работали на базе или находились неподалеку от нее.

Авибаза была атакована в четверг, 18 мая. Военные были атакованы отрядом выходцев из города Мисурата, известным как «Третья Сила». Аль-Миcмари указал, что ранее авиабаза контролировалась этой группировкой, номинально являющейся союзником правительства национального соглашения в Триполи, которое поддерживает ООН.

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После гражданской войны с иностранным вмешательством, в ходе которой в 2011 году был свергнут и убит основатель Ливийской Джамахирии Муаммар Каддафи, в стране фактически отсутствует единая власть, между различными силами продолжаются столкновения. Часть территории захватили радикальные исламисты, до недавнего времени родной город Каддафи Сирт контролировала запрещенная в России террористическая группировка «Исламское Государство».

До февраля 2016 года в Ливии действовали два правительства: демократически избранное и признанное мировым сообществом — в Тобруке, а исламистское — в Триполи. 17 декабря 2015 года при посредничестве ООН стороны подписали соглашение о создании правительства народного единства. Его состав был объявлен 15 февраля 2016 года.