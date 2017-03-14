Спикер парламента Ливии пообещал исполнить оружейные контракты Каддафи с Россией

Руководство Ливии, находящееся на востоке страны, в Тобруке, готово выполнять контракты на поставку вооружений, заключенные с Россией при Муаммаре Каддафи. Об этом РИА Новости заявил спикер ливийской Палаты представителей Агила Салах Иса.

«Будут созданы комиссии, которым предстоит проверить и проследить за исполнением контрактов в оборонной сфере, заключенных с Россией в эпоху правления Муаммара Каддафи. Они будут выполнены при доброй воле с обеих сторон», — сообщил он.

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Ливия в данный момент попала в ситуацию двоевластия, сложившегося между двумя международно признанными органами государственного управления. Коалиционный кабинет министров, находящийся в Триполи, конфликтует с парламентом страны, который заседает в Тобруке и поддерживается главкомом Вооруженных сил Ливии маршалом Халифой Белкасимом Хафтаром.

Основные контракты на поставку оружия Ливии были подписаны в 2008 году во время визита президента Владимира Путина в Триполи. Ряд контрактов заключался и в 2009-2010 годах. Их ожидаемый объем, по ряду сведений, доходил до 4,6 миллиарда долларов, хотя оформлены в виде твердых соглашений в итоге были поставки немногим более чем на два миллиарда. Продажа оружия должна была вестись одновременно с официальным списанием ливийского долга перед Россией.

В 2010 году был заключен контракт на шесть учебно-боевых самолетов Як-130. Россия обязалась модернизировать 200 ливийских танков Т-72 и поставить три ракетных катера типа «Молния». На 2013-2014 годы планировались поставки в Ливию берегового ракетного комплекса «Бал-Э» и ракет корабельного комплекса «Уран-Э» (на общую сумму около 290 миллионов евро).

Рассматривался вопрос о зенитных ракетных системах «Тор-М1» и С-300ПМУ-2, истребителях типа Су-35С и Су-30МК2, зенитных ракетно-пушечных комплексах «Панцирь-С1», танках Т-90С, реактивных системах залпового огня.

Из нового российского оружия в Ливию были проданы 14 боевых машин противотанкового ракетного комплекса «Хризантема» по контракту 2009 года, причем первые четыре машины были переданы правительству Каддафи, а остальные 10 — уже в 2013-м году новому правительству Ливии.