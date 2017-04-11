Правозащитники сообщили о существовании в Ливии рынков рабов

Международная организация по миграции (МОМ) опубликовала доклад, согласно которому на территории Ливии процветает работорговля.

В документе в частности приводится история сенегальца, фигурирующего в отчете под инициалами SC. По словам мужчины, он заплатил перевозчикам 320 долларов за путешествие на небольшом грузовике через Сахару до ливийского города Сабха, откуда намеревался перебраться по Средиземному морю в Европу.

Однако на подъезде к пункту назначения водитель заявил, что не получал никаких денег за перевозку пассажиров и отвез всех на невольничий рынок в окрестностях Сабхи. «Людей покупали и продавали ливийцы, им помогали нигерийцы и ганцы», — заявил свидетель.

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По его словам, похитители заставляют своих пленников звонить домой и просить прислать выкуп. Во время телефонного разговора невольники подвергаются избиениям, чтобы родственники могли слышать их крики. Торговцы потребовали от сенегальца заплатить 480 долларов за освобождение, которых он не смог собрать. После этого его купил ливиец, который потребовал от SC уже 970 долларов . Часть этой суммы ему удалось получить от родных, после чего мужчина напросился работать на похитителей в качестве переводчика, чтобы избежать дальнейших побоев.

Свидетель рассказал, что остальные пленники содержатся в антисанитарных условиях, их кормят лишь раз в день, многие умирают от истощения и болезней. Вместо освобожденных за выкуп или погибших пленников на невольничьем рынке покупаются новые мигранты. Ливийцы-частные лица также активно покупают женщин, превращая их затем в секс-рабынь.

По данным МОМ, на территории Ливии существуют несколько рынков рабов, в неволе у преступников содержатся несколько сотен человек.