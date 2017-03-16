Правозащитники рассказали о сходящих с ума детях беженцев в Европе

Все больше детей беженцев, вынужденных жить во временных лагерях в Греции, начинают страдать от психических заболеваний, наносят себе увечья и пытаются свести счеты с жизнью. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на доклад правозащитной организации Save the Children.

По данным исследователей этой структуры, более пяти тысяч несовершеннолетних живут во временных лагерях «в ужасающих условиях». Они все чаще убивают себя — нередко записывая процесс на камеру — а также развивают пристрастие к алкоголю и наркотикам. Оставшиеся без родителей дети сбиваются в группы и спят посменно, чтобы обезопасить себя, а тех, кто живет со взрослыми, боятся отпускать из-под надзора.

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«Многие дети спаслись от войны и распрей, и в итоге оказались в лагерях, которые они называют "адом", и в которых они чувствуют себя словно животные, а не люди», — сказал Андреас Ринг, представитель гуманитарной программы Save the Children.

В 2015 году наплыв беженцев с Ближнего Востока вызвал кризис в Евросоюзе. После того как в результате соглашения с Турцией был перекрыт так называемый Балканский маршрут через страны юго-восточной Европы, основной поток мигрантов двинулся через Ливию. В основном это жители западноафриканских стран, пытающиеся добраться до Италии.

В марте 2017 года Анкара решила пересмотреть эти соглашения.