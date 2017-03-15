Мир
 

Турция решила пересмотреть договоренности с ЕС по миграции

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Омер Челик
Омер Челик

Анкара больше не видит причин придерживаться соглашения с ЕС по миграции, договоренности должны быть пересмотрены. Об этом в среду, 15 марта, заявил министр Турции по делам ЕС Омер Челик, передает Reuters.

Он отметил, что Анкара выполнила свою часть соглашения в то время, как страны Европейского союза своих слов не сдержали. По словам министра, стало очевидным, что Брюссель не может занять объективную позицию по визовой либерализации для турецких граждан.

На прошлой неделе о возможности аннулирования соглашения с Евросоюзом по мигрантам уже заявлял глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.

7 марта 2016 года в Брюсселе между Турцией и Евросоюзом было достигнуто соглашение, согласно которому Анкара обязалась принимать обратно всех без исключения беженцев, попадающих в Грецию транзитом через турецкую территорию. Взамен Турции был обещан безвизовый режим со странами ЕС, ускорение переговоров об интеграции с Евросоюзом и выделение финансовой помощи на преодоление миграционного кризиса.

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