Италия и ЕС обязались финансировать лагеря мигрантов в Ливии

Италия и Евросоюз подписали соглашение, по которому они обязуются финансировать лагеря для мигрантов на территории Ливии. Об этом сообщает Reuters.

Свои подписи под документом поставили итальянский премьер Паоло Джентилони и его ливийский коллега Фаиз Сарадж. Помимо выделения средств, Италия также обеспечит подготовку персонала лагерей и подразделений, борющихся с контрабандной перевозкой беженцев, и предоставит им необходимое снаряжение. Кроме того, Рим снабдит ливийцев необходимым количеством медикаментов. Итальянское правительство пообещало также оказать поддержку правительству Сараджа, борющемуся с исламистами.

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Как следует из соглашения, мигранты будут находиться в лагерях до тех пор, «пока они не будут депортированы или добровольно не согласятся вернуться в страну, из которой прибыли». Сделку одобрили все европейские лидеры: они надеются, что это поможет остановить поток беженцев через Средиземное море.

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев уже раскритиковало договор: по мнению его представителей, насильственное помещение мигрантов в лагеря означает, что они будут жить в заведомо плохих условиях и с ними будут дурно обращаться. Как указывают представители ООН, в уже существующих лагерях отмечены случаи принуждения мигрантов к труду, пытки и изнасилования.

В 2015 году наплыв беженцев с Ближнего Востока вызвал кризис в Евросоюзе. После того как в результате соглашения с Турцией был перекрыт так называемый Балканский маршрут через страны юго-восточной Европы, основной поток мигрантов двинулся через Ливию. В основном это жители западноафриканских стран, пытающиеся добраться до Италии.