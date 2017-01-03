Бунт произошел в лагере беженцев в итальянском городе Кона

В лагере для беженцев, расположенном на бывшей военной базе близ итальянского городка Кона (область Венето), произошел бунт. Об этом во вторник, 3 января, сообщает Repubblica.

Мигранты, ожидающие получение временных документов, захватили в заложники 25 социальных работников, в том числе двоих врачей и медсестру. Помимо этого они стали жечь костры из мебели. Позднее заложников отпустили, однако волнения продолжились.

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Инцидент произошел после смерти гражданки Кот д'Ивуара. По мнению беженцев, 25-летней Сандрин Бакайоко слишком поздно оказали помощь.

Женщина прибыла в Италию вместе с женихом четыре месяца назад, после чего ее направили в лагерь для беженцев. Утром 2 января она потеряла сознание, однако, по утверждению мигрантов, машина скорой помощи приехала лишь через шесть часов. Бакайоко умерла по дороге в больницу.

Как отмечает издание, всего в лагере проживают свыше тысячи мигрантов. В основном они прибыли из африканских стран.