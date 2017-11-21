Путин заявил о скором завершении военной операции в Сирии

Президент России Владимир Путин встретился в Сочи с президентом Сирии Башаром Асадом. Как сообщает РИА Новости, российский лидер выразил надежду, что в Арабской республике в ближайшее время будет поставлена окончательная точка в борьбе с терроризмом.

«Понятно, что очаги терроризма еще будут возникать. Так что проблем еще хватает и в мире, и на Ближнем Востоке, и в Сирии в том числе. Но основная задача уже близка к завершению, и можно будет сказать в самое ближайшее время, что мы ее решили», — заявил российский лидер.

Асад принял участие на встрече Путина с руководством Минобороны и Генштаба. Глава Кремля представил своему коллеге людей, которые, по его словам, «сыграли решающую роль в спасении Сирии». Он отметил, что без их усилий и жертв никаких возможностей для продвижения политического процесса в САР не было бы создано. В ответ Асад заявил, что «благодаря российской армии Сирия спасена как государство».