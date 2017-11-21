Работу российского беспилотника в Сирии показали на видео

Работа российского беспилотного летательного аппарата по обеспечению целеуказания в Сирии попала на видео. На выложенный в сеть ролик обратил внимание военный блог bmpd, который ведут сотрудники российского Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ).

Эксперты отмечают, что неустановленный беспилотник использует лазерный целеуказатель-дальномер. Предположительно, указание обеспечивается для 152-миллиметровых управляемых артиллерийских снарядов. Видео снято в районе города Абу-Камаль, считавшегося до недавнего времени последним оплотом боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) на территории Сирии.

19 ноября Reuters сообщал, что сирийской армии и ее союзникам удалось вернуть контроль над Абу-Камалем, расположенным в провинции Дейр-эз-Зор. Впервые сирийские власти объявили о том, что выбили ИГ из города, 8 ноября. Однако позднее появились свидетельства того, что его штурм еще даже не начинался.