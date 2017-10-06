Наука и техника
 

В США объяснили отсталость российского оружия

Перейти в «Мою Ленту»

Американский аналитик Самуэль Бендетт из CNA (Center for Naval Analyses) полагает, что российские разработки военных беспилотных летательных аппаратов отстают от аналогичных зарубежных аналогов, однако признает лидерство страны в радиоэлектронной борьбе, сообщает Breaking Defense.

По мнению Бендетта, в разработке беспилотных систем россияне по-прежнему отстают «от китайцев, иранцев и турок», а также американцев. Эксперт привел несколько примеров.

Согласно Бендетту, разработка первого российского тяжелого беспилотника «Альтаир» отстает от графика и не укладывается в бюджет, в результате чего создание изделия может быть отложено. Эксперт отметил, что как раз перед докладом директора предприятия, создающего боевой беспилотник, казанского ОКБ имени Симонова, сняли с занимаемой должности (в действительности в бюро произошла выемка документов, а с Александром Гомзиным, его руководителем, пообщались следователи).

Российский робот-сапер «Уран-6», отмечает эксперт, на самом деле изначально хорватский, а беспилотник «Орион» подозрительно похож на иранский Shahed. Основной российский беспилотник «Форпост» заимствован у Израиля, где под названием Searcher производится концерном IAI.

Специалист отмечает, что беспилотники, разрабатываемые непосредственно в России, как правило меньше в размерах, чем иностранные. Между тем эксперт признает, что в последнее время разработке беспилотных систем, в частности инновациям и финансированию, страна стала уделять большое внимание.

По мнению Бендетта, Россия является лидером в радиоэлектронной борьбе, где США за последние 20 лет значительно отстали. В частности, эксперт отметил комплекс подавления GSM-связи РБ-341В «Леер-3».

Данную информацию Бендетт представил на презентации в Центре стратегических и международных исследований (Вашингтоне, округ Колумбия, США), организованной для правительственных чиновников и представителей военно-промышленных кругов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В США спрогнозировали будущее российской космонавтики
Названа главная защита Крымского моста
В США разбился военный самолет Boeing T-45 Goshawk
Последние новости
В США объяснили отсталость российского оружия
Милонов подготовил законопроект о запрете смены пола в России
Свадьба Шурыгиной закончилась дракой с ее женихом
Командир «Азова» рассказал о переносе боевых действий с Донбасса в Киев
Число российских банков резко уменьшится
Шведская певица предалась утехам с плюшевой куклой
Камера сняла расстрел бизнесмена в центре Москвы и побег киллера на велосипеде
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:02Сегодня

Пшик!

Справится ли Россия с американским гиперзвуковым оружием
12:22Сегодня

В Европе зафиксирован всплеск радиоактивности в воздухе

03:43 5 октября

iPhone 7 Plus спас женщине жизнь во время бойни в Лас-Вегасе

07:01Сегодня

Названа польза отказа от секса

Наука и техника00:05 2 октября

Время и стекло

Почему все возненавидели новый iPhone
07:02 3 октября

Раскрыто влияние секса на старение

11:06Сегодня

Убитого в Турции посла Карлова нашли в игре про Бэтмена

00:06Сегодня

В США спрогнозировали будущее российской космонавтики

Наука и техника00:00 5 августа

«Осужденным к расстрелу рубили головы топором»

Зачем Сталин устроил Большой террор и утопил страну в крови
06:5228 сентября

Перевозбужденные посетители выставки электроники сломали умную секс-куклу

05:00Сегодня

Объяснен феномен «разведенок»

20:56 5 октября

В МГУ появятся люди каменного века

Россия
Вадим ПотомскийБог не фраер. Он увидел
Уволенный губернатор-мем орал на чепушил и раньше всех дарил корзинки министрам
Разорвало: поезд протаранил автобус
Погибли 16 человек
Песков рассказал о планах Путина на день рождения
Путин уволил новосибирского губернатора Городецкого
«Борец с власовщиной — это что-то вроде профессии»
Сталинисты во власти не дают изучать спорные моменты российской истории
Минздрав разработал форму и порядок выдачи справок о смене пола
За полтора часа в Москве и области поступило 76 сообщений об угрозе взрыва
Все материалы
Мир
Мне — гарем, вам — Коран
Султан Брунея прожигает жизнь с малолетними женами втайне от набожных подданных
«Испанией продолжают управлять фашисты!»
На каталонском референдуме пролилась кровь
Белая смерть
Кто стоит за самой кровавой стрельбой в истории Америки
Французские врачи обнаружили кокаин в крови четырехмесячного ребенка
В аэропорту Гетеборга задержали немца с грузом взрывчатки
«Пришли русские и всех нагнули»
Курды отомстили мертвому Саддаму на избирательных участках
Русская рулетка: пенсионер расстрелял 50 человек в Вегасе
Самое массовое убийство в истории США
Все материалы
Бывший СССР
«Новый Майдан будет кровавой мясорубкой»
Почему диктатура Порошенко приведет к очередной революции на Украине
Появилось видео второй за сутки драки депутатов Рады
Командир «Азова» рассказал о переносе боевых действий с Донбасса в Киев
Турчинов нашел пятую колонну в Верховной Раде
Украинский депутат запалил дымовую шашку на заседании Рады
Рада поддержала закон о «реинтеграции» Донбасса и признании России агрессором
В Ташкенте сообщили подробности о ДТП во Владимирской области
Все материалы
Финансы
Воля короля
Россия и Саудовская Аравия решат судьбу цен на нефть
Россияне оказались готовы к разговору с «умным холодильником»
Глава «Альфа-Групп» рассказал о хранении денег под ванной
Жить будем
Россияне обнищают, зато не умрут с голода
Россия разрешила саудитам собирать автоматы Калашникова
Qiwi выкупила бренды Рокетбанк и «Точка» у банка «Открытие»
Майк НовограцСупер Майк
Что ждет первого криптомиллиардера с Уолл-стрит
Все материалы
Бизнес
Без вины виноватые
Подмосковное предприятие третируют проверками
Как булка с котлетой
Франчайзи бургерной о том, сложно ли реализовать свою мечту
Нефть не прокатят
Почему электромобили взвинтят цены на топливо
Концерн BMW задумался о строительстве завода полного цикла в России
Сечин заявил об отсутствии предложения АФК «Система» о мировом соглашении
Газета узнала о контракте на поставку Саудовской Аравии систем «Триумф»
Курица из 1970-х годов оказалась полезнее шести современных бройлеров
Все материалы
Силовые структуры
«Я видел сердце пса сквозь его разодранное тело»
Кто зарабатывает на подпольных собачьих боях в России
Люди гибнут за базар
За оградами крупнейших рынков Москвы творятся темные дела
Возмутим и не дадим
Почему у россиян все меньше шансов купить оружие
СК решил отпустить главного бухгалтера «Седьмой студии» из СИЗО
Москвичу предъявили обвинение в убийстве в ходе поминок на Кунцевском кладбище
Росгвардейцы в Новосибирске при задержании подозреваемых обстреляли свидетеля
Осужденному за госизмену бывшему полковнику добавили срок за попытку побега
Все материалы
Наука и техника
Пшик!
Справится ли Россия с американским гиперзвуковым оружием
Время и стекло
Почему все возненавидели новый iPhone
«Гитлер с трепетом слушал советское радио»
Зачем Сталин промывал мозги своему народу и молчал о врагах
В Европе зафиксирован всплеск радиоактивности в воздухе
В США объяснили отсталость российского оружия
Названа польза отказа от секса
Убитого в Турции посла Карлова нашли в игре про Бэтмена
Все материалы
Спорт
Страны, где победил футбольный нацизм
Там ультраправые фанаты кидают зиги и избивают соперников
Вызванный в сборную России немец назвал себя русаком из Сибири
Итальянский футболист рассказал об угрожавшем игрокам ружьем тренере
Месси оказался в шаге от пропуска чемпионата мира в России
Из московского «Торпедо» уйдет ненавистный президент
Овечкин забросил три шайбы за шесть минут в первом матче сезона НХЛ
Аргентинский футболист получил пробоину в голове после столкновения с игроками
Все материалы
Культура
От электроовцы слышу
Кино недели с Денисом Рузаевым: «Бегущий по лезвию 2049»
В плену снов
Кто получит главную литературную премию мира
Кровь из десен
Делать ли аборт, если беременность обернулась раковой опухолью
Шведская певица предалась утехам с плюшевой куклой
Появился первый кадр из продолжения «Фантастических тварей»
Умер заслуженный деятель искусств России Вячеслав Кокорин
Панин анонсировал открытие отеля для собак словами «Жду вас, сучки»
Все материалы
Интернет и СМИ
«Я просто реально блюю от перенапряжения»
Самый сексуальный депутат Москвы об интимной съемке и президентских амбициях
Воронежский школьник 830 раз атаковал администрацию Курской области
Брат за брата
Храбрый пес потерпел фиаско и стал новым героем россиян
Диана Шурыгина вышла замуж
Толпа Рональдов Макдональдов унизила сотрудников «Бургер Кинга»
Японская журналистка заработалась и умерла
Уничтожена крупнейшая штаб-квартира мемов про Трампа
Все материалы
Ценности
Согрей меня
Россиянок ждет экстремально модная зима
Fendi выпустил уродливые кроссовки-носки за 750 долларов
Nike изменит расцветку Air Force 1
Фанаты adidas ужаснулись волосатым ногам и подмышкам шведской модели
Американский дизайнер посвятил одежду своей таксе
Дизайнер дома Balmain занялся сексуальным нижним бельем Victoria's Secret
Россияне и армяне дождались Range Rover Velar
Все материалы
Путешествия
Навалил кирпичей
Впасть в детство и сойти с ума в волшебном доме LEGO
Туристам предложили отдых в Колумбии с безлимитным сексом в окружении 60 девушек
87-летний россиянин покорил Эльбрус
Назван лучший бар мира
Пассажиры поделились главными причинами недовольства авиакомпаниями
Пустили по Вене
Тайные развлечения австрийской столицы
Половина пассажиров объявила о готовности отказаться от багажа ради экономии
Все материалы
Из жизни
Копай глубже
Что скрывают в тайных тоннелях воры и контрабандисты
Вошли дважды
Они совершили идеальное ограбление и унесли миллионы, но им было мало
«Из кустов выпрыгивают негры и предлагают наркотики»
История петербурженки, перебравшейся в Берлин
Мастера джиу-джитсу прогнали незадачливого грабителя в Бразилии
Культурист голыми руками убрал с дороги мешавшую ему машину
Ангелы и демоны
Похищение девочки рассорило мафию, масонов и Папу Римского
Индонезиец поборол и съел семиметрового питона
Все материалы
Автобусы, которые не умели ездить самостоятельно
История автобусов-полуприцепов
Как столб на голову
Реальные истории, когда на машины что-то падало. Что-то больше
Гонки на ведрах
Фотографии с заключительного этапа Moscow Classic Grand Prix
Убей двигатель – спаси планету?
Куда делись многолитровые V12 и зачем ДВС хотят убить: объясняем в гифках
Tesla Model 3 можно будет забронировать через «Яндекс»
Toyota скрестила фургон с внедорожником
Toyota построила спорткар с «механическим» «автоматом»
Все материалы
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
Просто намолили
Как историческая церковь стала жильем для богатых
В гробу живал
Сколько стоят самые маленькие квартиры Москвы
«Я тупо решила, что теперь ем одну гречку»
Одинокая мать год сидела на крупе, чтобы накопить на квартиру
Строящийся в Санкт-Петербурге небоскреб стал самым высоким в Европе
В Чечне появится новый город
Ипотечные ставки в России снизились до рекордного уровня
Все материалы